Se acabó el amor: ¡Camila Cabello y Shawn Mendes se separan! La pareja anunció el fin de su relación. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De forma totalmente inesperada, la feliz pareja conformada por los archifamosos Camila Cabello y Shawn Mendes avisaron la tarde del miércoles 17 de noviembre que habían roto su relación. La célebre intérprete de Havana, colgó un mensaje en sus historias que dejó a los fans de la pareja con los ojos a cuadros: "Hola chicos", comenzó de modo totalmente informal, "hemos decidido dar por terminada nuestra relación romántica, aunque el amor que sentimos el uno por el otro como seres humanos es más fuerte que nunca", reveló. "Comenzamos esta relación como mejores amigos y seguiremos siéndolo. Apreciamos de corazón su apoyo desde el principio y ahora que comenzamos nuestros caminos por separado", finalizó añadiendo tres corazones rojos y firmado "Camila y Shawn". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Justo a la vez, su ya exnovio compartió idéntico mensaje desde sus propias historias. Camila Cabello Shawn Mendes Credit: Getty Images Solo en Instagram, el famoso cantante cuenta con casi 65 millones de seguidores. En su última publicación, la entonces feliz pareja aparecía disfrazada y celebrando el Día de Muertos. Camila Cabello Shawn Mendes Credit: Getty Images Hace tan solo unas horas, ella aparecía en las suyas como si nada tras hacer ejercicio. Camila Cabello Shawn Mendes Credit: Getty Images ¿Qué habrá pasado que de pronto ambos decidieron separarse? Sin duda, una noticia muy triste para los fans de esta talentosa, bella y joven pareja.

