Cambia tu vida en 30 días y conviértete en una mujer poderosa La experta laboral Zulmarie Padín, panelista de Poderosas Virtual 2020, nos da las claves para reinventarnos y enfocarnos en nuevas metas en tan solo un mes. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En nuestro día a día vivimos situaciones sin precedentes que nos obligan a actuar y hacer cosas como no habíamos hecho antes. La pandemia es el mejor ejemplo. La COVID-19 puede haber interrumpido muchas cosas, haber afectado tu vida, tu carrera, tu empresa… pero no ha cancelado nuestras ganas de crecer, mejorar y ser mujeres exitosas en los negocios y la vida. Agarra un calendario porque si sigues estos pasos que compartió la experta laboral de Despierta América (Univision) y fundadora de la organización Latinas Power Zulmarie Padín durante nuestro evento Poderosas Virtual 2020, podrías estar viviendo la vida que imaginas en tan solo 30 días. No olvides que el secreto para acelerar tu éxito está dentro de ti. 1. ACEPTA TU REALIDAD Una se acostumbra a un estilo de vida, a tener unos recursos a su alcance, a contar con la gente de su alrededor… Un impacto como la crisis del coronavirus, que ha paralizado el mundo y ha obligado a algunas regiones a confinarse en sus casas, nos ha privado de ciertos privilegios de la noche a la mañana. Además, durante este tiempo hemos recibido muchas informaciones, a veces contrarias, sobre política, economía, salud… las preocupaciones y la ansiedad crecen. Por eso es tan importante olvidar la situación previa y aceptar la realidad y el presente de cada uno. “Puedes lamentarte cinco minutos. Incluso escribir una lista con todo lo que perdiste o lo que no lograrás económicamente. Pero solo cinco minutos, luego suéltalo”, afirma con vehemencia Padín. “Piensa que hay que hacer lo que haya que hacer para tirar hacia delante”. 2. HAZ UNA PAUSA “Piensa que nuestra mente es como un teléfono, cuando algo no va bien, reseteas”, comparte la fundadora de Latinas Power. Y es que es difícil generar ideas nuevas cuando seguimos conectadas a las viejas costumbres. Descansa, vete de vacaciones si puedes, o simplemente saca un rato para ti. Una pequeña excursión a la playa, a la montaña o un paseo a solas por la ciudad también sirven. Un tiempo a solas, sin pareja, hijos o amigas, lejos de televisiones y de tu teléfono, que permita a tu mente descansar. Cuando uno toma perspectiva es cuando pueden llegar las ideas. Pero no se puede quedar ahí, también hay que activar el cuerpo. Image zoom Catherine Delahaye 3. CONECTA CON TU PASIÓN No hay nada fuera de ti que pueda mandar sobre lo que haces. Tienes la capacidad de liderar tu mente, conectarte contigo misma y enfocarte en lo que quieres. Antes de empezar a visualizar lo nuevo, tenemos que conectarnos con lo que nos apasiona. “Cuando hacemos algo que realmente nos gusta, la mente desconecta, deja de pensar”, comenta nuestra panelista. “Disfrutar también te da la energía que necesitas, te activa, te tiene vibrando alto. De ahí saldrán las oportunidades”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 4. CREA COMUNIDAD Para ser exitosa necesitas el apoyo de una comunidad: mujeres que piensan como tú y tienen los mismos intereses y objetivos. A veces la familia no es suficiente. Hoy en día existen miles de comunidades virtuales, más incluso después de la pandemia, en las que encontrar personas que quieren escuchar y apoyar a otras mujeres que están en la misma sintonía. Otro útil consejo es evaluar a quién dejar de escuchar en estos 30 días. “Tu apoyo y escucha solo lo puedes prestar a aquellos que te hagan sentir bien. Personas que te den ideas, soluciones y apoyo”, dice la coach laboral. “Cuando estés hablando con la gente correcta es desde ahí que podrás dar el próximo paso”. Image zoom Tara Moore 5. EVALÚA TUS TALENTOS Y HABILIDADES El mundo ha cambiado y quizá lo que hacías antes ya no sirve. Tienes que tener en cuenta que todos estamos empezando de cero, pregúntate qué puede necesitar tu consumidor para conectar con él en esta situación. “Haz una lista de tus talentos para volver a conectar con quien tú eres. Pero no te enfoques en las debilidades, no hay tiempo que perder”, añade Padín. “Lo importante es que hagas lo que te gusta y con los recursos que tengas, sacara delante tu talento”. Si aplicas estos consejos, en un plazo de treinta días puedes estar generando ideas nuevas. No las pares ni dejes que nada te detenga para poner en práctica tu plan y sigue los nuevos caminos que se abran ante ti, aprovechando las oportunidades que surgirán de este proceso.

Close Share options

Close View image Cambia tu vida en 30 días y conviértete en una mujer poderosa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.