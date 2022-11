Cadena perpetua para el autor de la masacre en la escuela de Parkland Nikolas Cruz, de 24 años, pasará el resto de su vida en prisión como autor de la masacre en la secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, FL, en la que murieron 17 personas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nikolas Cruz, el autor de la masacre en una escuela de Parkland, FL, vivirá el resto de sus días tras las rejas. La juez Elizabeth Scherer condenó este miércoles al joven de 24 años a una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, luego de que jurado decidiera el mes pasado no condenarlo a la pena de muerte por el asesinato de 14 estudiantes y tres adultos, reportó NBC News. El jurado votó 9 a 3 a favor de una sentencia de muerte, pero las leyes estatales señalan que solo se puede imponer la pena capital si la decisión es unánime. Si no es así, el fallo automáticamente se convierte a una pena de cadena perpetua. La fiscalía había pedido una pena de muerte, mientras que la defensa imploró que se le permitiera pasar el resto de su vida tras las rejas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La decisión del jurado no fue del agrado de los familiares de las víctimas, que se mostraron impactados, dolidos y en desacuerdo con la decisión. No obstante, la juez alabó y agradeció su valentía de enfrentar y aceptar la situación. "Gracias a los familiares por el privilegio de conocer a cada uno de sus seres queridos. Les puedo decir que no serán olvidados", expresó la juez. "Si pudiera quitarles el dolor o llevarla por ustedes por lo menos por cinco minutos para que pudieran respirar, lo haría". Verdict Reached in Confessed Gunman Nikolas Cruz Trial For Parkland, Florida's Marjory Stoneman Douglas Mass School Shooting Nikolas Cruz | Credit: Photo by Amy Beth Bennett-Pool/Getty Images Las víctimas y familiares derramaron lágrimas durante la lectura de la sentencia, mientras que Cruz permaneció inexpresivo. El dictamen se dio luego de tres meses de juicio en que la defensa argumentó que el joven padecía de una enfermedad mental que lo llevó a protagonizar la masacre en el 2018. Durante ese periodo, tanto víctimas como familiares de los estudiantes fallecidos, dieron a conocer su testimonio y declaraciones sobre el impacto de la tragedia en sus vidas. "Tendré que vivir con las secuelas de esto por el resto de mi vida. Siempre tendré TEPT, depresión, ansiedad, ideas suicidas", declaró en corte Sam Fuentes, quien vio a sus hijos ser asesinados por Cruz. "Me diste a mí y a muchos otros una vida llena de trauma, dolor y sufrimiento más allá de este crimen que cometiste, ¿y para qué? No eres nada. No eres especial. Ya no tienes poder. Te irás de esto y tendrás la existencia más insignificante y patética, una en la que solo rezo para que sufras".

