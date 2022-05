¡Aparece cadáver sumergido dentro de un barril en un famoso lago cerca de Las Vegas! Los turistas descubrieron el macabro hallazgo mientras disfrutaban del bello Lake Mead. ¡Un extraño caso digno de película que tiene a la policía intrigada! Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Visitantes del popular Lago Mead, uno de los destinos turísticos cercano a la ciudad de Las Vegas, descubrieron un macabro hallazgo… La creciente sequía que afecta la zona, provocó que un extraño barril apareciera en una de sus orillas: ¡con el cadáver de un hombre muerto dentro! Shawna Hollister estaba junto a su esposo en uno de los botes recreativos que suelen surcar Lake Mead, cuando escucharon a una mujer gritar. "Mi marido se acercó y encontró el cuerpo", relató a KLAS-TV. Recordó que estaba en avanzado estado de descomposición, con una camisa y un cinturón que destacaban sobre los restos humanos. Ahora la policía afirmó en un comunicado de prensa, que al parecer el hombre fue asesinado hace décadas, en los años 70 u 80, a juzgar por su atuendo y sus zapatos: "Las ropas de la víctima se vendían en Kmart en los años 70", reveló el policía Ray Spencer del departamento de homicidios al canal local de Las Vegas. "Creemos que fue un asesinato a raíz de una herida de bala". Lake Lago Mead Credit: Justin Sullivan/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La identidad del cadáver será revelada una vez concluyan las investigaciones. Se cree que el barril en el que permaneció oculto durante tantos años, estuvo a cien pies bajo el agua y a cientos de yardas de la orilla del lago. "El nivel del agua ha descendido de tal manera durante los últimos 30 o 40 años, que por el lugar donde se lanzó el barril jamás hubiera sido descubierto, si no llega a ser por la bajada radical del agua", aseguró Spencer durante una entrevista el lunes a Las Vegas Review-Journal. "El agua bajó e hizo visible el barril. Este no se movió, no es algo como que el agua lo arrastrara hasta la orilla de repente".

