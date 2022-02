Encuentran el cuerpo de un joven de 25 años en el maletero de su carro en un lote de incautación Taylour Gallardo Young, cuyo cadáver "en un avanzado estado de descomposición" fue descubierto en Dallas, fue visto por última vez en Houston el 9 de diciembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Taylor Young Credit: Instagram/@37sweet1 Un cuerpo descubierto el mes pasado en Dallas, Texas, ha sido identificado como el de Taylour Gallardo Young, quien desapareció hace casi dos meses. El cuerpo de Gallardo Young, de 25 años, fue descubierto el 19 de enero en la cajuela de su vehículo en un lote de incautación en Dallas, anunció el lunes el Departamento de Policía de Houston. Según los informes, fue encontrado "en un avanzado estado de descomposición". La policía dice que la investigación del homicidio sigue en curso y que el médico forense del condado de Dallas pronto determinará la causa de la muerte de Gallardo Young. Tras la noticia, la madre de Gallardo Young, Tiffany Robinson, compartió un comunicado en las redes sociales. "Como compartí la desaparición de Taylor con el mundo, también quiero compartir mi pérdida. Perdí a mi hijo, mi bebé, mi amigo; y criaré a su amor, su perro Gigi", escribió en Instagram junto a una foto de su hijo. "Durante [nuestro] tiempo de luto, les pido que continúen levantándonos en oración", agregó Robinson, agradeciendo a quienes apoyaron a su familia durante su búsqueda. "Sea consciente y respetuoso de nuestra privacidad y del hecho de que la investigación aún está en curso". Gallardo Young fue visto por última vez el 9 de diciembre en imágenes de vigilancia conduciendo un Honda Civic plateado 2019, cerca del Capital One Bank, en South Voss Road, en Houston. Taylour Young Taylour Young | Credit: Houston Police Department Hablando de su hijo, Robinson le dijo recientemente a PEOPLE que Young era un "niño tranquilo". "Era humilde, agradable, activo y amigable. Le encanta pescar, andar en bicicleta, pero lo más importante es andar en patineta", dijo Robinson. "No es discutidor. No es un luchador. Le encanta ayudar a la gente. Es extraño que esto le pueda pasar a él, desaparecer". Tras su desaparición, Robinson recibió una gran cantidad de apoyo. "Él es tan amado. Sus compañeros de trabajo me cuentan historias divertidas. No sabía que Taylor iría a Whole Foods y jugaría bingo con personas mayores, pero un colega suyo me lo dijo. Pensé que era muy divertido. y simplemente el ejemplo perfecto del buen chico que es". "El director de recursos humanos en su trabajo me dijo: 'Es uno de mis mejores empleados. Es constante'", compartió Robinson, y agregó que Young incluso estaba trabajando para una promoción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cualquier persona que tenga información sobre la muerte de Gallardo Young debe llamar a la División de Homicidios del Departamento de Policía de Houston al 713-308-3600.

