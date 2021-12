Cachorros que fueron abandonados en Navidad fueron rescatados y adoptados por policías Cinco adorables cachorros que fueron abandonados dentro de un maletín en Navidad fueron rescatados y ya todos tienen hogares. Esta es su conmovedora historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cinco cachorros que fueron abandonados en Oklahoma fueron rescatados y adoptados. Los perritos fueron encontrados dentro de un maletín que alguien dejó en el mostrador de una gasolinera QuickTrip la noche de Navidad, reportó PEOPLE. El departamento de policía de Tulsa compartió fotos de los cachorros en su página de Facebook. Cuatro de los perritos fueron adoptados por policías mientras que un empleado de la gasolinera adoptó al quinto cachorro. El espíritu navideño ayudó a que estos perritos desamparados encontraran hogares amorosos. El departamento compartió fotos de los oficiales con sus cachorros. Los oficiales Córdova, Pashley, Perry, y Johns posaron junto a sus nuevas mascotas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Perritos adoptados por policias Credit: Tulsa Police Department En su mensaje, los policías motivaron a otras personas a adoptar mascotas desamparadas en vez de comprarlas. Perritos adoptados por policias Credit: Tulsa Police Department "Si estás buscando una mascota, por favor adopta, no compres. Hay muchos santuarios y albergues que están abarrotados con mascotas abandonadas", añadieron en su publicación en Facebook. Perritos adoptados por policias Credit: Tulsa Police Department Los cachorros están creciendo muy rápido y están todos saludables, adaptándose a sus hogares, informaron sus dueños. Los cuatro oficiales visitaron el programa Fox & Friends, junto a sus perritos, y contaron la conmovedora historia de su rescate. Perritos adoptados por policias Credit: Tulsa Police Department ¡Una historia con final feliz!

