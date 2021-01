Close

Buscan a hispano acusado de matar a su novia frente a su hija de 3 años en Los Ángeles Las autoridades piden la ayuda para dar con el paradero de Herbert Nixon Flores, acusado de matar con un arma de fuego a su novia Karen Ruiz. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades buscan a un hombre hispano de California como sospechoso de matar a su novia a tiros frente de su hija de 3 años. La policía de Los Ángeles ha pedido ayuda para localizar a Herbert Nixon Flores, de 46 años, quien aparentemente fue captado por cámaras de vigilancia atacando a su novia, Karen Ruiz, de 35 años. En la grabación difundida por las autoridades, se puede ver a Flores persiguiendo a Ruiz hacia una cochera y descargar un arma de fuego antes de darse a la fuga mientras la hija de la pareja irrumpe en llanto al ver la escena, informó People. Image zoom Credit: LAPD SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El incidente sucedió la mañana del miércoles en la localidad de Pacoima, cuando la madre dejaba a la pequeña en casa de su niñera, según la filial local de NBC. La pareja había terminado la relación recientemente y Ruíz había solicitado una orden de restricción en contra de su ex. “La relación era violenta”, aseguro la detective Sharon Kim a la cadena KTLA. “Ella había presentado varios reportes en contra de él, a través de los años, y recientemente había solicitado una orden de restricción en su contra debido a varios actos violentos”. Image zoom Credit: LAPD La policía advierte que Flores es peligroso y se encuentra armado, por lo que insta a la ciudadanía a llamar a las autoridades con cualquier información. Image zoom Credit: LAPD De acuerdo a la descripción oficial, el sospechoso mide alrededor de 6 pies y pesa 220 libras. Tiene cabello negro y ojos color café. Cualquiera con información favor de llamar a la detective Kim al (818) 374-9550 o a la línea contra el crimen al 1-800-222-8477.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Buscan a hispano acusado de matar a su novia frente a su hija de 3 años en Los Ángeles

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.