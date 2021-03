Close

Fuertes críticas a Burger King por tuitear: "Las mujeres pertenecen a la cocina" En el Día Internacional de la Mujer, la cuenta de Twitter de la cadena en el Reino Unido compartió un mensaje para llamar la atención sobre el dominio masculino en el mundo culinario y esto fue lo que pasó. Por Leonela Taveras La cadena de comida rápida Burger King está en el ojo del huracán luego de lanzar una campaña para llamar la atención sobre el dominio masculino en la industria de los restaurantes con motivo del Día Internacional de la Mujer. "Las mujeres pertenecen a la cocina", fue el mensaje que la empresa escribió en su cuenta de Twitter del Reino Unido con un segundo mensaje: "Si quieren, por supuesto". Según NBC News, el tuit fue citado más de 250,0000 veces por los usuarios de las redes sociales expresando sus opiniones tanto en contra como a favor de la controversial campaña. Image zoom Credit: (Photo by Xisco Navarro/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) No ajena al torrente de comentarios, la empresa se disculpó a través de la misma red social y dijo que borrarían el tuit original debido a los comentarios de mal gusto. "Decidimos eliminar el tuit original después de nuestra disculpa. Se nos informó que había comentarios abusivos en el hilo y no queremos dejar el espacio abierto para eso", se lee en el primer comentario. "Te oímos. Nos equivocamos en nuestro tuit inicial y lo sentimos. Nuestro objetivo era llamar la atención sobre el hecho de que solo el 20 por ciento de los chefs profesionales en las cocinas del Reino Unido son mujeres y ayudar a cambiar eso otorgando becas culinarias. Lo haremos mejor la próxima vez", dijo la empresa una hora después. Image zoom Credit: Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La empresa también sacó un anuncio de página completa en el periódico The New York Times con el mismo mensaje: "Las mujeres pertenecen a la cocina" en grandes letras, mientras que el resto del texto estaba en una letra más pequeña. La cuenta respondió a varias quejas, incluido un tuit que calificó la broma de "extraña" y otro solicitando que se elimine. "Creemos que es extraño que las mujeres representen solo el 20 por ciento de los chefs en la industria de restaurantes del Reino Unido", respondió @BurgerKingUK. "Por lo que hemos creado una beca para ayudar a que más de nuestras empleadas tengan la oportunidad de seguir una carrera culinaria".

