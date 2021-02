Close

¡Mujer entrega cien mil dólares a un falso Bruno Mars creyendo que vivía un romance con el cantante! Estafada en las redes a sus 63 años, después de que “el cantante” le asegurara que iba a abandonar la gira por ella. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dicen que el amor es ciego y el caso de esta mujer de 63 años da fe de ello. La pasión que sentía por el cantante Bruno Mars le llevó a caer en las manos de un internauta sin escrúpulos que estafó a su enamorada haciéndole creer que él también había caído rendido a sus pies a través de una cuenta de Instagram. Según reportó el canal de televisión ABC7, el hombre acaba de presentarse frente a un juez en Houston acusado de usurpar la personalidad del mundialmente famoso intérprete en una cuenta falsa para iniciar un "romance" con la fan del artista, a la que terminó sacando la friolera de cien mil dólares. ¿Cómo consiguió Chinwendu Azuonwu hacerse con tanto dinero de la mano de esta inocente mujer al norte de Texas? La víctima confesó a la policía que ella había abierto un cuenta en Instagram para buscar compañía... Image zoom Credit: IG Bruno Mars SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También aseguró que el supuesto Bruno Mars le había escrito desde su cuenta y le hizo creer que quería comenzar una relación. Ella se enamoró de la cuenta del falso artista, ya que nunca pensó que no fuera cierta, puesto que él le mandó infinidad de mensajes y fotos suyas mientras, se suponía, estaba de tour. Por eso le creyó firmemente cuando él le dijo que había decidido abandonar la gira para estar a su lado. Ahí fue cuando el impostor comenzó a solicitar dinero a su "novia". Según los inspectores del caso, "Bruno Mars" le pidió que extendiera un cheque primero de diez mil dólares para "un amigo de la banda" para "gastos del tour" y a los dos días, otro más: ¡esta vez de noventa mil dólares!" Las dos cantidades fueron depositadas en cuentas diferentes, las cuales pertenecían al acusado, Azuonwu, y un cómplice, Basil Amadi, según se ha sabido en documentos oficiales.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Mujer entrega cien mil dólares a un falso Bruno Mars creyendo que vivía un romance con el cantante!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.