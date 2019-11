Este es el producto que debes evitar este Día de Acción de Gracias: podrías enfermar gravemente La CDC advierte sobre un grave brote infeccioso por lechugas romanas contaminadas con la bacteria E. Coli que fueron cultivadas en California y deben ser evitadas a toda costa. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Faltan solo horas para el comienzo de las actividades de Acción de Gracias. En todo el país se prepararán cenas con deliciosos pavos, jaleas de frutas, tartas y ensaladas. Pero las autoridades están sonando la alarma por una epidemia de E. Coli causada por lechugas, que ha enfermado a personas en más de 19 estados y que continúa expandiéndose de forma imparable. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitió este martes una alerta por medio de su sitio oficial advirtiendo sobre el brote infeccioso que tiene su origen en lechugas cultivadas en Salinas, California. Hasta el momento se han confirmado 67 casos de personas enfermas por E. Coli en 19 estados, cuyas edades van desde los 3 hasta los 89 años. 39 de ellas han tenido que ser hospitalizadas y por lo menos seis han desarrollado insuficiencia renal como consecuencia del contagio. La advertencia incluye todo tipo de lechugas incluyendo "lechugas romanas enteras, lechuga romana orgánica, corazones de lechuga romana, ensaladas precortadas de lechuga romana, mezclas de lechuga romana con otras lechugas, incluyendo baby romaine, spring mix y mezcla de ensalada César", según reza el sitio de la CDC. El único tipo de lechuga que queda excluido de esta alerta es "la lechuga hidropónica", se afirma, pues se cultiva en invernaderos y al parecer no ha sido regada con las aguas que habrían contaminado las otras legumbres. Embed from Getty Images Image zoom HZI)/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Busque en el empaque una etiqueta que muestre dónde fue cultivada la lechuga romana", se advierte. "Está impreso en el empaque mismo o en una etiqueta". La advertencia también va para los restaurantes que sirven platos con lechugas. "Restaurantes y tiendas no deberían vender la lechuga romana si no pueden confirmar que esta proviene de un lugar fuera de Salinas", aseguró Frank Yiannas, vicecomisionado de la Comisión de Seguridad de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) a la cadena CNN. De acuerdo con la CDC, los síntomas comúnes de contagio de Escherichia Coli son "diarrea con sangre y dolor estomacal. Por lo general, las personas afectadas no tienen fiebre o en caso de tenerla es solamente muy leve". "La infección afecta los glóbulos rojos y los riñones", se informa. "Esto solo ocurre en aproximadamente una de cada 50 personas, pero es muy grave y puede causar la muerte en caso de que estos pacientes no sean atendidos en el hospital" Advertisement

