Aumenta el número de heridos por el tiroteo ocurrido en una estación del metro de Brooklyn Hay 16 heridos en total: 10 de ellos heridos de bala, cinco en condición crítica pero estable, tras lo sucedido esta mañana en Sunset Park, Brookyln. Lo que se sabe al momento de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Brooklyn tiroteo Credit: Getty Images Las investigaciones continúan para dar con el o los responsables detrás del tiroteo ocurrido la mañana de este martes en una estación de metro de Sunset Park, en Brooklyn, NY. Las autoridades reportaron que el número inicial de víctimas ha subido a 16 pacientes en total: 10 de ellos heridos de bala; cinco en condición crítica pero estable. "No hay explosivos. Esto no se está investigando como un acto terrorista en estos momentos", afirmó en una conferencia de prensa recién celebrada Keechant Sewell, Comisionada de la NYPD. "[Un sujeto] sbrió fuego persiguiendo a gente en el metro y en la plataforma", prosiguió para dar la descripción del individuo que se dio a la fuga: "Es un individuo de sexo masculino, de raza negra con sudadera con capucha color gris". Su estatura estimada es de 5 pies con cinco pulgadas y se pide que cualquier persona que tenga fotos o vide del sujeto contacte a las autoridades inmediatamente. Según se indica el responsable se encontraba dentro de un tren de la línea N que viajaba en dirección e Manhattan y que al aproximarse a la estación se puso una máscara antigas, arrojó una granada de humo o cartucho y empezó a dispararle a los pasajeros en el interior del vagón. Declaraciones de la Gobernadora de el estado de Nueva York Kathy Hochul en la conferencia de prensa de esta mañana: "Esta mañana neoyorquinos ordinarios despertaron esperando un día normal, dejaron su casa camino a la escuela, a su trabajo, a tener un dia normal. Ese sentido de tranquilidad fue brutalmente interrumpido por un individuo de sangre fría: anda suelto, es peligroso, estén alerta". "Quiero que sepan que todo el estado de Nueva York apoya al lado de esta comunidad y decimos: ¡no mas tiroteos! Esto tiene que parar esta locura. Queremos regresar a la normalidad, han sido dos largos años. Tenemos un propósito común: ¡no más!". Brooklyn tiroteo Credit: Getty Images Brooklyn tiroteo Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En dicha conferencia de prensa se informó que los heridos están siendo atentidos en los siguientes hospitales: NYU Langone Methodist Kings County Hospital Maimonides Se desconoce el número de disparos dentro del tren. Se desconoce aún el motivo del ataque. El FBI se encuentra en el lugar de los hechos.

