Pánico en el metro de Brooklyn tras un tiroteo con múltiples víctimas El tiroteo y una aparente explosión tuvo lugar en el interior de la estación de la 36th Street en el popular barrio de Sunset Park, en Brooklyn. Lo que se sabe al momento de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir brooklyn metro tiroteo abril 12 Credit: Getty Images Al menos 13 personas han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en el interior de una estación de metro de Brooklyn, Nueva York. De acuerdo con múltiples fuentes que citan al Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) esta mañana, hacia las 8:30, se informó de la presencia de humo en el interior de la parada de metro de la 36th Street ubicada en el cruce de la Cuarta Avenida, en el barrio de Sunset Park, donde hay una gran comunidad inmigrante. Testigos que viajaban en la línea del tren N contaron al diario local New York Post que escucharon detonaciones y que "perdieron la cuenta" del número de disparos. Testigos dijeron al Post que el presunto autor de los disparos es un hombre afroamericano vestido con una armilla naranja, parecida a la que usan los trabajadores del metro o de la construcción. Sangrientas fotos del interior de la estación muestran personas heridas, zapatos, bolsos y una densa nube de humo. Por el momento solo se informa de heridos entre las víctimas. De acuerdo con dicho diario un testigo contó que había un sujeto usando una máscara antigas y que iba vestido con un chaleco color naranja con una raya amarilla similar a los que usan los trabajadores de la Autoridad de Transporte Metropolitana (MTA, por sus siglas en inglés). El sujeto habría arrojado una granada de humo antes de comenzar a disparar. Fotos de la caótica escena en Sunset Park, Brooklyn, esta mañana: brooklyn metro tiroteo abril 12 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con la cadena CNN, portavoces del FDNY reportaron que en el sitio se encontraron "múltiples dispositivos sin detonar", sin ofrecer detalles del número o tipo de explosivos detectados. Posteriormente, en un tuit publicado hacia las 9:53 AM, portavoces de la NYPD informaron que no había explosivos en la zona pero confirmaron que había "múltiples heridos de bala". Reporte iniciales indicaban que habría más de dos gatilleros pero hasta el momento se confirma solo un individuo que se dio a la fuga.

