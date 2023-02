La skater atacada por pitbull ¡no creerás como luce ahora! Brooklinn Khoury se sometió a una cirugía estética para recuperar el labio que le fue arrancado por un pitbull. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A principios de noviembre de 2020, Brooklinn Khoury viajó a Arizona con el fin de visitar a su prima y realizar un paseo juntas en auto. Sin embargo, ese paseo cambiaría su vida para siempre. La modelo llegó a ver a su familiar y reconoció al perro Diesel, un pitbull de ocho años; cuando se acercó para acariciarlo, el animal se fue contra su rostro y le arrancó el labio superior; el cual, no pudo ser rescatado para que se lo implantaran de nueva cuenta. A más de dos años de esta situación, la también influencer de 23 años ha tenido que someterse a diversas cirugías reconstructivas para tratar de que su cara vuelva a ser como antes. Así, el jueves 16 de febrero de 2023, llevó a cabo el que será su último tratamiento quirúrgico, tal como lo dio a conocer con unas imágenes. "¡La operación de ayer salió muy bien! Mi cirujano pudo lograr lo que planeaba hacer. Recreó las columnas centrales, el labio y el arco", mencionó Khoury para acompañar las fotografías que publicó en su cuenta de Instagram. "Estoy muy hinchada en este momento, pero una vez que baje la hinchazón se verá increíble. Gracias a Dios". Brooklinn Khoury at Venice Beach Skate Park, CA in October 25, 2021 Brooklinn Khoury | Credit: RYAN YOUNG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A tres días de dicho procedimiento, la joven estadounidense da a conocer el resultado final y muestra una instantánea donde se le ve portando un atuendo y una boina negra. "Ver mi nuevo labio me hace feliz", mencionó en la misma red social. "¡Se adapta muy bien a tu rostro! ¡¡Ellos hicieron un trabajo increíble!! ¡¡No puedo esperar a ver los próximos pasos!!"; "¡Te ves increíble! Gracias por ser una voz tan increíble para todos los que experimentan un trauma facial"; "¡Se ve absolutamente increíble! ¡Tienes algunos médicos talentosos, hábiles y afectuosos!", y "Dios mío, tan hermosa, tan feliz por ti; he estado siguiendo tu recuperación y todo, y estoy muy orgullosa de tu valentía", fueron algunos comentarios por parte de los cibernautas. Si bien Brooklinn Khoury siempre mantuvo una actitud de fortaleza antes esta situación y trató de seguir su vida lo más normal posible, ahora la continuará con mayores bríos.

