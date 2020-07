Captado en video: sujeto apuñala a una joven mientras ella paseaba a su bebé La policía de Nueva York busca a Carlos González, de 25 años, quien fue captado atacando violentamente a la mujer junto al cochecito de su bebé. Aquí, el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La policía de Nueva York está buscando a un sujeto que fue captado en video atacando violentamente a una mujer para intentar asfixiarla y luego apuñalarla. Increíblemente, el incidente ocurrió mientras la víctima paseaba a su bebé en un cochecito, cosa que no impidió que el sujeto cometiera su fechoría. La NYPD reveló un video captado por cámaras de seguridad que grabaron los hechos ocurridos este martes hacia las 7:00 p. m. en la avenida Sedgwick, en el barrio de Kingsbridge Heights del condado del Bronx. Ahí se observa a la mujer de 21 años caminando con su hijo en un cochecito cuando de pronto un joven se le acerca, la tumba violentamente al pavimento y luego de agarrarla por el cuello la apuñala múltiples veces. El sujeto se dio a la fuga posteriormente. Sin embargo, y gracias a dicho video, el atacante ha sido identificado como Carlos González, de 25 años, quien al parecer es la expareja de la víctima, según indica la cadena local News 12 The Bronx. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanto la víctima como el bebé fueron llevados de urgencia al hospital Saint Barnabas del Bronx donde se reportan en condición estable. La policía asegura que el sospechoso vive en Manhattan y lo describen como delgado, con trenzas largas, de aproximadamente 5 pies y 10 pulgadas, cabello y ojos castaños, y de unas 140 libras de peso. Si usted tiene información respecto a este crimen, por favor repórtela a la línea gratuita Crime Stoppers at 1-800-577-TIPS (8477).

