Broadway llora la muerte del legendario actor Harvey Evans El simpático histrión falleció a los 80 años. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Broadway vuelve a ponerse de luto tras la muerte del compositor Stephen Sondheim: el aclamado y simpático actor Harvey Evans, conocido por sus simpáticas interpretaciones en muchas de las grandes producciones de Broadway, ha fallecido a los ochenta años la víspera del día de Navidad. Según la Asociación de Prensa, su muerte fue anunciada por el actor de Broadway Lawrence Leritz, buen amigo de Harvey Evans. Él confirmó que el carismático actor había fallecido en el Actors Fund Home en Englewood, New Jersey. "Toda la comunidad de Broadway le adoraba. Era un hombre amable, acogedor, divertido y siempre tenía una sonrisa en su cara. ¡Era un hombre tan cariñoso! Siempre que te veía, te abrazaba", reveló Leritz al Associated Press. Harvey Evans Credit: Walter McBride/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anyone can whistle, West side story, Follies, Hello, Dolly y Gypsy, fueron solo algunas de las legendarias producciones en Broadway que Harvey Evans protagonizó. Después de conocerse la noticia, los homenajes al actor no dejaron de sucederse en la red de Twitter. Harvey Evans Brooke Shields Credit: Taylor Hill/FilmMagic Harvey Evans Brooke Shields Credit: John Lamparski/WireImage "No puedo describir con palabras lo que Harvey Evans significaba para mí", escribió Tony Yazbeck, actor nominado a un premio Tony, en sus redes. "Era la amabilidad personificada, tan divertido, siempre te apoyaba. Vino a todos los shows que hice y me inspiraba para continuar adelante en mi carrera" y añadió que su corazón era tan grande "como su increíble carrera". Otro famoso actor, bailarín y cantante, Bebe Neuwirth, también recordó a su colega con un sentido post: "Descanse en paz, Harvey Evans. Encantador, amoroso, uno de los hombres más adorables que he tenido la bendición de conocer". Harvey Evans Credit: Walter McBride/Getty Images El célebre autor Paul Rudnick aseguró al hablar del fallecido que él era la razón "por la que amo los musicales". Una gran pérdida para el mundo del arte sin duda. Descanse en paz.

