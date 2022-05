Encuentran cadáver de adolescente desaparecida hace 13 años durante vacaciones. Arrestan a delincuente sexual El cadáver de Brittanee Drexel, una adolescente desaparecida en una playa durante unas vacaciones de Spring Break, fue encontrado 13 años después. Arrestan a delincuente sexual Raymond Douglas Moody, de 62 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Finalmente se hace justicia para Brittanee Drexel. La adolescente de 17 años, desapareció hace 13 años durante unas vacaciones de Spring Break y sus restos recién fueron encontrados. Raymond Douglas Moody, un delincuente sexual de 62 años, fue arrestado. Cuando Drexel fue asesinada, Moody tenía 49 años y había salido libre tras cumplir 21 años en la cárcel por el secuestro y violación de una niña de nueve años en California en 1983, reporta Univision. Drexel desapareció hace más de una década, durante unas vacaciones de Spring Break en Myrtle Beach, Carolina del Sur, en el 2009. Su madre recuerda que no la quiso dejar ir porque tenía un mal presentimiento, pero la joven se escapó de la casa. Los restos de Drexel fueron encontrados y Moody enfrenta cargos por el asesinato, secuestro y violación de la adolescente, reporta PEOPLE. Brittanee Drexel missing person Credit: Facebook Drexel vivía en Rochester, Nueva York, y había viajado a esta playa sin permiso de sus padres a pasar las vacaciones de Spring Break con amigos. La joven salió del hotel donde se estaba quedando, con planes de reunirse con una amiga, y nunca llegó a su destino. Drexel dejó de responder mensajes y no fue vista más. El novio de la joven llamó a su madre, preocupado porque no le respondía. Ahí comenzó la gran pesadilla de esta familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brittanee Drexel Credit: Facebook En el 2016 un informante dijo a un agente del FBI que Drexel había sido secuestrada y llevada a una casa donde fue violada en grupo y luego asesinada cuando intentó huir. El informante, quien estaba en la cárcel, dijo que los delincuentes habían tirado el cadáver de Drexel en un pantano para que se lo comieran los cocodrilos. La investigación llevó a las autoridades a Raymond Moody, quien la noche que desapareció la adolescente había sido arrestado por manejar a exceso de velocidad. Raymond Moody; Brittanee Drexel Credit: Georgetown County Sheriff's Office Según las autoridades, Raymond Douglas Moody la violó y la mató la misma noche que Drexel desapareció. Tras estrangularla, el hombre enterró su cadáver en un bosque al día siguiente, informó el alguacil del condado de Georgetown, Carter Weaver. Los restos de la víctima fueron identificados gracias a un análisis de ADN. "Esta es, auténticamente, la peor pesadilla de una madre", dijo su madre, Dawn Drexel, durante una conferencia de prensa, reporta el diario The Washington Post. "Estoy de luto por mi bella hija".

