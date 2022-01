Estudiante universitaria fue asesinada a puñaladas por un desconocido ¡Los detalles! La policía de Los Ángeles revela la identidad del sospechoso de matar a puñaladas a Brianna Kupfer, una estudiante de UCLA. La joven estaba trabajando en una tienda cuando fue agredida por un extraño. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La policía de Los Ángeles ha identificado al sospechoso de matar a puñaladas a Briana Kupfer, una estudiante de UCLA. La joven estaba trabajando dentro de una lujosa tienda de muebles cuando fue agredida por un extraño, reporta el diario The New York Post. Shawn Laval Smith, de 31 años — fue descrito por la autoridades como alguien armado y peligroso, que posiblemente usara el transporte público. El hombre fue captado en video vestido de negro, con una mochila a cuestas, en una tienda 7-Eleven cerca de la mueblería donde ocurrió la tragedia, donde entró a comprar algo. "Este individuo responsable de este crimen cruel, sin sentido y brutal camina entre nosotros", dijo el jefe la policía de Los Ángeles Michel Moore durante una conferencia de prensa. Smith tiene un record criminal que incluye atacar a un policía, entre otros cargos relacionados a armas de fuego. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brianna Kupfer Brianna Kupfer | Credit: Facebook Kupfer, de 24 años, fue asesinada la tarde del 13 de enero en la mueblería Croft House donde trabajaba. Minutos antes de su muerte, la joven le había enviado un texto a una amiga diciendo que alguien había entrado a la tienda que le daba "una mala vibra", revelaron las autoridades. El incidente parece ser un acto criminal al azar, ya que Smith no conocía a su víctima. Kupfer estudiaba diseño de arquitectura. Shawn Laval Smith Shawn Laval Smith | Credit: LAPD Headquarters Según las autoridades, el asesino no se robó nada de la tienda y salió caminando tranquilamente del local después del violento incidente. Una persona que entró a la tienda a comprar encontró a la joven muerta. La policía está ofreciendo $250,000 de recompensa por información que lleve a la captura de Smith. El padre de la víctima dijo que no pierde la esperanza de que el asesino de Kupfer sea arrestado pronto y que lamenta que su hija fue "una víctima completamente inocente" que no provocó a su atacante.

