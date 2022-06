Aseguran que Brian Laundrie confesó haber asesinado a Gabby Petito: "Acabé con su vida" Gabby Petito fue encontrada muerta en septiembre del año pasado, luego de embarcarse en un viaje alrededor del país con su prometido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El abogado de la familia de Brian Laundrie ha dado a conocer un cuaderno que fue encontrado cerca del cuerpo del joven, en el que admite que asesinó a su prometida Gabby Petito, reportó la cadena Fox News. "Acabé con su vida", escribió aparentemente el joven su libreta. Los apuntes fueron encontrados en octubre del año pasado, luego de que el joven se suicidara en medio de una búsqueda por su paradero tras ser señalado como el principal sospechoso de la muerte de Petito de 22 años. "Pensé que era piadoso, que era lo que ella quería, pero ahora veo todos los errores que cometí", escribió Laundrie, según People. "Entré en pánico. Estaba en shock. Pero desde el momento que lo decidí, liberarla de su dolor, sabía que no podría seguir sin ella". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gabby Petito y Brian Laundrie Credit: Instagram La confesión se da a conocer nueve meses después de que el cuerpo de Petito fuera encontrado en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming, tras una intensa búsqueda y la falta de cooperación de Laundrie. El médico forense determinó que Petito fue estrangulada. Hasta el día de su muerte, Laundrie – quien se convirtió en el principal sospechoso de su desaparición - mantuvo que desconocía el paradero de su prometida, y desapareció en medio de su búsqueda. Días después de que las autoridades lanzaran una orden de arresto, Laundrie fue encontrado muerto en la selva de Florida. El joven se habría suicidado de un balazo. Gabby Petito y Brian Laundrie Credit: Instagram En la libreta, Laundrie se refiere a la muerte de su amada como "una tragedia inesperada", luego de que Petito suplicara por acabar con el dolor que sufría debido a múltiples heridas, incluyendo un golpe en la frente iba en crecimiento. Sin embargo, el abogado para la familia de la víctima Patrick Reilly, asegura que las supuestas declaraciones del asesino que sugieren que lo sucedido fue simplemente un "trágico accidente", no tienen sentido. "Escribió una carta como si quisiera que la gente se compadeciera de él", expresó Reilly a People. "No creo que exista algo que pueda hacer [a la familia Petito] sentirlos mejor". Gabby Petito y Brian Laundrie Credit: Instagram La familia de Petito ha entablado una demanda civil en contra de los padres de Laundrie, en la que alegan que éstos sabían del asesinato y se negaron a cooperar para dar con el paradero de su hija. El abogado de los Laundrie ha calificado la demanda "sin base" para ganar.

