Brian Chesky, el CEO de Airbnb: “Hay una oportunidad en la crisis” En exclusiva el cofundador de la plataforma de alquileres turísticos habla de los beneficios que ha traído Airbnb a miles y del boom de viajes que se aproxima tras la pandemia. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace aproximadamente 13 años Brian Chesky, Nathan Blecharczyk y Joseph Gebbia fundaron Airbnb. La plataforma de alquileres turísticos de pasó de ser el secreto mejor guardado por los milennials, a las opción preferida por millones para viajar por todo el mundo. A la fecha, la empresa maneja la impactante cifra de más de 50,6 millones de sitios para alquilar en más de 100,000 destinos y 220 países, según datos revelados por la empresa. El diciembre de 2020 se hizo su primera oferta pública en la bolsa de valores de Nasdaq, en Nueva York. Después de un año extraordinario marcado por la pandemia de COVID-19 y las restricciones en los viajes, principalmente internacionales, Brian Chesky ofreció una entrevista exclusiva y sumamente especial a People en Español para hablar de las oportunidades que ha traído esta crisis y el boom de viajes que se espera. Gracias por tomarte el tiempo de hablar con People en Español ¿Estás en un Airbnb ahora mismo? Sabemos que ahí es donde te gusta hospedarte.



Ahora mismo estoy en mi casa, en San Francisco. Sí [correcto] y tengo muchas ganas de hacerlo este verano. ¿Has comenzado a viajar por placer, ahora que la pandemia está pasando?



No mucho, pero mi vida ha sido un poco inusual Airbnb hemos estado trabajando súper duro desde el principio de la crisis el año pasado. He estado trabajando siete días a la semana a todas horas. Primero tratando de manejar la crisis y luego [cuando] hicimos la oferta pública inicial de la compañía [en diciembre de 2020]. Ahora estamos trabajando día y noche para que el mundo pueda viajar con Airbnb, pero espero poder viajar este verano, tal y como lo hará el resto del mundo. brian chesky airbnb Credit: Cortes Empezaste prácticamente sin nada, tus papas querían que simplemente encontraras un trabajo que te hiciera ganar dinero, pero hiciste mucho más: creaste una compañía que ahora ayuda a otros a hacer dinero.



Sí, mis padres eran trabajadores sociales y cuando era niño recuerdo decirles a mis padres 'quiero ser un artista'. Y mi mama dijo '¡Oh, Dios! Lograste encontrar una profesión con la que ganarás menos que un trabajador social. Y me dijo: 'Si vas a la academia de artes hazme una promesa'. Yo le dije '¿cuál?'. 'Prométeme que algún día vas a tener un empleo. 'Yo le dije voy a conseguir un empleo. Un empleo con seguro medico. Así fue más o menso lo que ellos esperaban de mí. Pienso que mi historia es un poco inusual, aún así pienso que no sabemos de qué somos capaces en esta vida sino hasta que lo intentamos. Si me preguntas lo que hubiese sido posible en mi vida no creo que hubiese dicho: esto. Espero que esto sea una fuente de inspiración para algunas personas. En la más reciente presentación de la compañía mencionabas que los viajes han cambiado de manera fundamental durante la pandemia, ¿a qué te referías con eso?



Estamos en un mundo donde la gente puede trabajar desde casa, a distancia. La gente viaja todo el tiempo, ya no solo en las vacaciones. Eso quiere decir que son más flexibles. La segunda cosa es que la gente no está yendo [solo] a destinos populares, como Las Vegas, Miami, New York. Están viajando a lugares pequeños, comunidades rurales. La gente antes viajaba por negocios por unos días. Ahora la gente no está viajando de negocios, pero, de hecho, cuando viajan se estén quedando por más tiempo. Más gente está alquilando Airbnb por 2,3 meces a la vez. Estos cambios son enormes [y] lo que realmente quieren decir más ampliamente es que la vida y los viajes se vana fusionar del todo. Ese es el mayor cambio en viajes probablemente desde la invención del avión o del automóvil. Una de las cosas que quiero muestra es que no solo hay algunas personas interesantes en este mundo, no solo hay algunas ciudades interesantes en este mundo: cada comunidad es interesante y cada persona es interesante. Brian Chesky, cofundador y CEO de Airbnb Seasonal | Mexico City, Mexico. 2018. Credit: Airbnb Todavía existe mucha incertidumbre en el mundo, especialmente en cuanto a viajar se refiere. ¿Cómo están ayudando a las personas que quieran salir de viaje a planear sin temor a que sus planes se arruinen y pierdan su dinero?



Una de las cosas que estamos observando es que la gente está diciendo: 'Soy más flexible. Quiero viajar este verano puede en cualquier momento, a donde sea. Eso significa que son flexibles de dónde van, cuándo van y por cuánto tiempo así que hemos hecho eso muy simple. Ahora [en el app] de Aribnb tenemos este botón enorme en el calendario que dice 'soy flexible'. Y te dice 'me quiero quedar el fin de semana, el mes, el verano…' y te muestra todos los Airbnbs disponibles. Puedes decirle 'me quiero quedar en una casa flotante; me quiero hospedar en una granja". Hay mucha flexibilidad. Queremos asegurarnos de brindarles flexibilidad cuando viajan. Mucha gente alrededor del mundo usa sus Airbnb como una fuente de ingreso ya sea secundario o principal. Por ahí leí que un 55 por ciento de sus anfitriones son mujeres.



Es correcto. Y 58 por ciento de nuestras mejores anfitrionas son mujeres a quienes debo definir como súper hosts, que son las personas que reciben una estampa [en su perfil de Airbnb] con por lo menos 10 estancias reservadas durante el año. La mayoría de nuestras mejores anfitrionas son mujeres. Y nuestros anfitriones hacen muchas cosas: son trabajadores de la salud, son artistas, educadores, estudiantes, personas jubiladas. Viajar es descubrir a personas y comunidades distintos y aceptarlos. De eso se trata viajar. -Brian Chesky, cofundador y CEO de Airbnb Airbnb Credit: Airbnb Hay muchos casos, personas divorciadas, personas que necesitan más ingresos…

Sí, tenemos tantas historias. Una de las razones principales por las que una persona se convierte en anfitrión [de Airbnb] es por un cambio en su vida. [Ya sea] bueno o malo. Hay una oportunidad en la crisis. En americano promedio se convirtió en anfitrión el año pasado ganó más de $9,000 dólares, simplemente alquilando una vivienda en [alguna parte de] Estados Unidos algo que es más de siete veces lo que hubiesen ganado con un cheque de estímulo de la pandemia promedio. La mitad de nuestros anfitriones que activan un nuevo listado reciben una reservación en menos de 4 días, entonces definitivamente es posible hacer dinero y otra cosa es que la gente lo disfruta. Tienes la oportunidad de conocer a gente de todo el país y de todo el mundo. Mucha gente nunca pensaría que le gustaría conocer tanta gente y piensan 'esto está cool' comparto mi casa, hago más dinero, es fácil puedo hacerlo en 10 minutos, en cualquier momento y acerco el mundo a mí. Airbnb ha pujado por la diversidad, no solo laboral, sino en sus campañas publicitarias y en sus listados. Recientemente lanzaron "Pueblos mágicos" en México, nombrando a la actriz nominada al Oscar Yalitza Aparicio como embajadora de estos destinos. ¿Qué significa para ti esto?



Significa mucho para nosotros el que ella nos haya elegido [como socios en la campaña]. La evidencia de eso está en la gente que se hospeda en Airbnb ahora. La gente no solo está viajando a un puñado de ciudades esperando a hacerse una foto con su selfie stick enfrente de un monumento. Hay mucho más que eso en los viajes, el viajar siempre ha tenido que ver con la gente y la gente es interesante en todos lados. Las comunidades rurales, estos destinos mágicos: queremos elevarlos a todos [en] Estados Unidos, México, el mundo. Yalitza Aparicio & Airbnb_2 Credit: Cortesía Airbnb Hablemos de diversidad: Muchas personas se preocupan, temen que no sean bienvenidos en ciertos hoteles, en ciertos lugares. ¿Cómo hacen ustedes para hacer sentir a las personas bienvenidas?



Es una gran pregunta: creo que es algo que empieza por la cultura, la comunidad. Creo que realmente tenemos una comunidad [de anfitriones] con mente abierta, que acepta [a los demás]. Si tú no admites a aquellas personas que no son iguales a ti, entonces probablemente Airbnb no es la comunidad para ti. Porque la idea de Airbnb es que es una comunidad de viajeros, viajas con gente de otras comunidades así que pienso que está realmente tejido en la fibra de esta comunidad. Pero también cuando la gente se inscribe [a Airbnb] les pedimos que firmen un acuerdo comunitario donde básicamente prometen no discriminar en un montón de criterios. Hemos tenido que eliminar más de un millón de listados por gente que simplemente se rehúsa a firmarlo, pero la comunidad está mejor sin ellos. Trabajamos mucho en investigar y tomamos este trabajo muy en serio. Pero repito: esto es parte de nuestra ética: está en el espíritu de esta comunidad el aceptar a los demás ¿si no vas a ser una persona que acepta a los demás, porqué viajarías? Finalmente: los sitios que están trending, que la gente quiere visitar este verano



Uno: los parques nacionales, el americano promedio vive a medio tanque de gasolina de un parque. Dos: Comunidades rurales, estamos viendo un boom en granjas, graneros, etc. Tres: Pueblecitos y suburbios. Las ciudades grandes siguen [siendo populares] pero ahora se trata de pueblos pequeños.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Brian Chesky, el CEO de Airbnb: “Hay una oportunidad en la crisis”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.