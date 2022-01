Al menos 8 turistas mueren en Brasil tras el derrumbamiento de una roca sobre sus lanchas El bloque de piedra cayó sobre varias embarcaciones de turistas que disfrutaban de sus vacaciones. El trágico incidente fue captado por las cámaras y se ha hecho viral. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Al menos 8 personas han muerto, dos permanecen desaparecidas y al rededor de 30 han resultado heridas tras la caída de una roca gigante sobre varias lanchas turísticas. Ocurría en uno de los lagos artificiales del estado brasileño de Minas Gerais. Las fuertes lluvias que precedieron al día del incidente fue ño que pudo contribuir al desprendimiento de este bloque de piedra. El incidente ocurría a las 11 de la mañana, hora local, en el famoso lago Furnas. Se trata de un lugar frecuentado por turistas por las espectaculares vistas. Todo parecía estar en orden cuando de repente el bloque cayó desde una altura de cinco metros sobre cuatro embarcaciones, dos de las cuales resultaron golpeadas de lleno. Las imágenes que circulan en las redes sociales fueron captadas por uno de los turistas que presenciaron el momento de la caída de la pared del cañón. El video se hizo viral de inmediato. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El portavoz de los bomberos en Minas Gerais, Pedro Ahiara, informó a CNN que había alrededor de un centenar de personas en el momento de los hechos, muchas de las cuales acabaron en el agua por la ola provocada por la caída de la roca. Brasil Accidente en Brasil | Credit: Imágenes turista El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tuiteó un video que muestra el rescate de las víctimas y asegura que la Marina está a cargo de todo para salvaguardar a los afectados. Por ahora el acceso al lugar se mantiene cerrado hasta esclarecer la razón exacta de los hechos y asegurar la seguridad total de este espacio.

