Mujer que trabajaba como chofer de Lyft —y fue secuestrada y atacada por un pasajero— cuenta su odisea Brandy Littrell, una chofer de Lyft, sobrevivió el brutal ataque de unos de sus pasajeros, quien la secuestró y le disparó varias veces. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una chofer de Lyft que trabajaba en Mississippi Lyft está viva de milagro tras ser secuestrada y atacada por un pasajero. Brandy Littrell vivió para contar su odisea. La mujer dijo que Dontarius Magee le disparó siete veces. La chofer lo recogió en un complejo de apartamentos en Jackson y lo llevó a otro edificio, según contó a al canal local afiliado a ABC, WAPT. Según ella, una vez llegaron a esta locación, Magee, de 17 años, sacó una pistola y le ordenó a la chofer de 36 años montarse en el asiento trasero de su auto, un Dodge Journey negro. "El quería la clave de my teléfono, de mis tarjetas de débito y quería saber cuanto dinero yo tenía en el banco", relató ella a WAPT. "Le di lo que él quería porque yo solo estaba tratando de mantenerme viva". El jefe de la policía de Jackson, Deric Hearn, confirmó en una conferencia de prensa que Magee es el sospechoso en este caso. Al joven se le acusa de haber llevado a la chofer a una zona boscosa, donde le ordenó que entrara en el bosque. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brandy Littrell Brandy Littrell | Credit: Facebook El pasajero le ordenó que se arrodillara y luego le disparó siete veces, relató Littrell, quien se cubrió el rostro. La mujer fue abandonada en el bosque al borde de la muerte, pero pudo milagrosamente llegar a un complejo de apartamentos cercano a pedir ayuda, según reporta WJTV, afiliada de la cadena CBS. La chofer dice que su familia fue su motivación para sobrevivir y que temía que Magee fuera a su casa, porque ahí estaba su abuela y temía por la vida de ella. Afortunadamente, sus familiares están a salvo. La chofer sigue hospitalizada. Magee fue arrestado y enfrenta cargos de secuestro, robo de auto y asalto agravado. No se sabe si el adolescente tiene un abogado que lo represente. El caso sigue bajo investigación. La hermana de Littrell creó una cuenta de GoFundMe para recaudar dinero para cubrir los gastos médicos de la chofer.

