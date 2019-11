¿Quién era Brandon Cely Páez? Antes de suicidarse, el soldado colombiano grabó sus razones en un video Antes de quitarse la vida, Brandon Cely Páez aclaró que no era de "izquierda ni derecha, sino de la gente" e invitó a sus compañeros de clase a no levantar sus armas contra la ciudadanía. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un soldado colombiano se suicidó después de ser presionado por sus superiores por decir que apoyaba las protestas contra el Gobierno. Brandon Cely Páez, de 21 años, dijo en un video que grabó anunciando su suicidio, que dentro de su unidad se lo señalaba como simpatizante con el pensamiento izquierdista y que sus superiores querían llevarlo a la justicia penal militar. "No me dejaron elección, pero grabar este video para proteger y apoyar a los estudiantes. Invito a todos a luchar, luchar por nuestra educación… Y como soy un soldado y no puedo mencionar esto, he decidido terminar mi vida para evitar inconvenientes a mi familia y a mis seres queridos", dijo en un clip que fue publicado en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Buenos días él es Brandon Cely Paez, les pido el favor de que difundan para que llegue a los ojos de Duque y se de cuenta que sus decisiones también afectan a los militares en su pensamiento contra su gobierno.<a href="https://twitter.com/hashtag/26nParoNacional?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#26nParoNacional</a><a href="https://twitter.com/hashtag/Dylansomostodos?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Dylansomostodos</a><a href="https://twitter.com/hashtag/CarcelParaElAsesino?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CarcelParaElAsesino</a><br><br>Parte 1 <a href="https://t.co/pNHqKSWZCJ">pic.twitter.com/pNHqKSWZCJ</a></p>— Juandasaru21 (@Salgado97Juan) <a href="https://twitter.com/Salgado97Juan/status/1199274592109506561?ref_src=twsrc%5Etfw">November 26, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Antes de quitarse la vida, Cely Páez aclaró que no era de "izquierda ni derecha, sino de la gente" e invitó a sus compañeros de clase a no levantar sus armas contra la ciudadanía. El martes, después de ver el video, el ejército colombiano emitió una declaración en la que informó que se investiga la muerte del soldado. Varias celebridades colombianas han alzado su voz para crear conciencia sobre el paro nacional que se vive. J Balvin lamentó la muerte de Brandon con una publicación en las redes sociales. El sábado, otro joven colombiano, Dilan cruz, de 18 años, resultó gravemente herido mientras participaba en una protesta pacífica en el centro de Bogotá, que fue dispersada con gases lacrimógenos por agentes del escuadrón de la policía. Cruz, quien se había convertido en un símbolo nacional de las marchas, falleció el lunes. El martes por la noche se realizaron varias marchas en su memoria en diferentes partes de Bogotá. En el marco de las protestas murieron cuatro personas, incluido Dilan Cruz, mientras que 177 civiles resultaron heridos junto con más de 300 agentes de la fuerza pública. Las protestas ocurren en diferentes regiones del país y en varias ciudades alrededor del mundo donde habitan colombianos en demanda de propuestas gubernamentales, como la reforma del salario mínimo para los trabajadores jóvenes, la modificación del sistema de pensiones y contra los asesinatos de líderes sociales, entre otros. Advertisement

