Autopsia final revela la causa de la muerte de Brian Laundrie La autopsia de Brian Laundrie, exprometido de la desaparecida influencer Gabby Petito, reveló la causa de muerte del joven de 23 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Brian Laundrie, Gabby Petito Brian Laundrie, Gabby Petito | Credit: NORTH PORT POLICE DEPARTMENT/FACEBOOK La autopsia de Brian Laundrie, exprometido de la influencer Gabby Petito, reveló la causa de la muerte del joven de 23 años, cuyos restos fueron encontrados en el Myakkahatchee Creek, en Florida. Según anunció este martes el abogado de la familia, Steven Bertolino, Laundrie se quitó la vida con un disparo en la cabeza. El pasado mes, una primera autopsia no arrojó resultados concluyentes en la investigación, por lo que el caso fue puesto en manos de un antropólogo. "Chris y Roberta todavía están de luto por la pérdida de su hijo y tienen la esperanza de que estos hallazgos proporcionen un cierre a ambas familias", dijo Bertolino en un comunicado a People. Gabrielle Petito youtuber traveling cross-country goes missing Gabrielle Petito | Credit: SUFFOLK COUNTY POLICE DEPARTMENT Laundrie y Petito estaba realizando un viaje a lo largo de Estados Unidos en una camioneta, que documentaban en las redes, cuando la joven desapareció. Una guardaparques dijo posteriormente que había instado a la joven a reconsiderar su relación con Laundrie, luego de que las autoridades recibieran una llamada sobre una disputa de la pareja cuando se encontraban en Moab, UT. "Le estaba implorando que reevaluara la relación, preguntándole si estaba feliz con él y básicamente diciendo que esta era una oportunidad para que encontrara otro camino, para hacer un cambio en su vida", dijo la guardaparques a Deseret News. El 11 de septiembre se denunció la desaparición de Petito, quien tuvo contacto con su madre por última vez el 25 de agosto. Los restos de la joven de 22 años fueron encontrados en las cercanías de Spread Creek, en Wyoming, el 19 de septiembre. La posterior autopsia señaló que había muerto estrangulada. Laundrie, quien fue identificado como una persona de interés en la desaparición de su pareja, llegó a la casa de sus padres en Florida el 1 de septiembre y posteriormente desapareció. Desde entonces comenzó una ardua búsqueda para encontrarlo. Gabby Petito y Brian Laundrie Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Días después, un tribunal de distrito de Wyoming emitió una orden de arresto contra Laundrie. No obstante, nunca fue acusado formalmente de la muerte de Petito y aún no se ha identificado a un sospechoso.

