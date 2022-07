Hombre fue acusado de matar a su esposa durante su luna de miel en lujoso resort de Fiji La luna de miel terminó en tragedia para una recién casada que fue asesinada en un lujoso resort en Fiji. Su esposo fue acusado del crimen. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir

Bradley Robert Dawson, un hombre oriundo de Memphis, Tennessee, fue acusado de matar a su esposa en plena luna de miel. La tragedia ocurrió en un lujoso resort en Fiji, y Dawson tendrá que presentarse en la corte el 27 de julio, reporta PEOPLE. Según las autoridades, Bradley Robert Dawson mató a su esposa Christe Chen el 9 de julio, reportan el diario Fiji Sun y el canal FOX 13 de Memphis. Dawson, de 38 años, y Chen, de 36, viajaron a Fiji a pasar su luna de miel en el paradisíaco Turtle Island Resort, donde se grabó la película La laguna azul con Brooke Shields. El abogado de Dawson le confirmó al canal FOX 13 de Memphis que el cadáver de Chen fue encontrado en la habitación del hotel, pero dijo que no podía confirmar la manera en que ella murió. Dawson asegura que él es inocente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christe Chen Dawson Christe Chen Dawson | Credit: Facebook El resort es uno de los destinos más románticos del mundo, con acceso a playas privadas. Solo 14 parejas pueden reservar para hospedarse a la misma vez, y pueden disfrutar de actividades como montar a caballo a orillas del mar. Otras famosas parejas que se han hospedado en el resort en el pasado son Jessica Simpson y su ex Nick Lachey, al igual que Britney Spears y su exesposo Kevin Federline, reporta NBC News.

