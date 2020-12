Close

Bombero y su esposa acusados de violar a una niña: querían enseñarle "cómo tener un bebé" Llorando y escondida bajo una mesa la menor confesó lo ocurrido: asegura que la llevaron a una tienda Target para comprar un costurero y coser sus heridas. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La ciudad de Kissimmee en Florida se ha estremecido ante las acusaciones que pesan sobre uno de los integrantes de su equipo de bomberos, quien es sospechoso junto con su mujer de violar a una niña para enseñarle una "lección". Argelio Pupo, de 32 años; y su esposa Morgan Keene, de 27, enfrentan graves cargos que incluyen agresión sexual mayor a un menor de 12 años. Los hechos se remontan al pasado 10 de noviembre cuando la policía acudió a una llamada reportando un altercado en la vivienda de la pareja, ubicada en el poblado de Apopka. Al llegar, un supuesto testigo mostró a la policía un video de la menor describiendo lo que le había ocurrido, según explica WFTV-9, en Kissimmee. Llorando y escondida bajo una mesa, la menor confesó lo que le había ocurrido, diciendo que una persona la había obligado a realizar "actos sexuales que ella no quería hacer", según indica el afidávit de 7 páginas obtenido por Spectrum News-13. "La víctima dijo que le estaban tratando de enseñar cómo tener un bebé", alega el reporte. "La víctima dijo que [Keene] estaba presente en el momento en que ocurrió el incidente y que ayudó a limpiarle la sangre para finalmente decirle a la niña que se diera un baño y se fuera a la cama". La menor explicó que al día siguiente la mujer la llevó a una tienda Target a comprar un costurero para coserle las heridas. Supuestamente, la acusada habría llamado a una amiga que es enfermera para preguntarle cómo coser una herida, a lo que la mujer respondió instruyendo que llevara a la persona afectada al doctor y preguntando si había usado lidocaína para ayudar a la persona. "Nop lololol", respondió con un mensaje de texto la mujer. Image zoom Argelio Pupo | Credit: Orange County Jail Image zoom Morgan Keene | Credit: Orange County Jail SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja fue detenida el 13 de noviembre pasado y encerrada en una celda del condado de Orange. Cabe destacar que a pesar de que el arresto ocurrió en dicha fecha, el supuesto abuso sexual ocurrió en mayo pasado y que según las órdenes de arresto de Pupo y Keene, cabría la posibilidad de que el par haya atacado en otras ocasiones a la víctima, específicamente entre el 1ro de mayo y el 12 de noviembre. "Argelio Pupo ha sido relevado de su puesto en el Departamento de Bomberos de Kissimmee y está en licencia administrativa sin derecho a paga mientras se realiza una investigación administrativa de su caso y de los cargos criminales", dijo Austin D. Blake, asistente del gerente de dicha dependencia a Spectrum.

