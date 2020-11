Close

Francisco Aguilar, un bombero y paramédico de 48 años que trabajaba con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, fue reportado como desparecido el 20 de agosto. El cadáver de Aguilar fue encontrado en México, después de dos meses buscándolo. "Este es un final trágico en un caso que esperábamos terminaría de otra manera", dijo el jefe del departamento de bomberos en Los Ángeles Ralph Terrazas. "Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia del bombero Aguilar y estamos listos para ayudarlos en los próximos días". Image zoom Credit: FBI La familia de Aguilar lo reportó como desaparecido tras no tener noticias de él después de que se fuera a México a un condominio que tiene en la zona playera de Rosarito, reportó PEOPLE. La familia aseguró a las autoridades que él siempre se mantenía en contacto con ellos cuando viajaba a México. Unos familiares fueron al condominio y lo encontraron en condiciones desastrosas. "El condo había sido saqueado, las mesas estaban viradas. Fue un episodio muy loco", dijo Bella, la hija del bombero a ABC 7 News. "Faltaban vehículos y cosas. Fue algo devastador. Nos partió el corazón". En una conferencia de prensa en septiembre, el alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti dijo que sospechaban que Águilar había sido víctima de un "violento secuestro". Image zoom Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una vocera del FBI dijo a PEOPLE que estaban en contacto con las autoridades en México para resolver el caso de Aguilar. Oficiales en Baja California confirmaron en octubre que habían arrestado a dos personas, una mujer de 32 años identificada como Fanny N y un hombre de 27 años identificado como Santos N., reportó KABC. Los investigadores revelaron que estaba pareja tenía tarjetas bancarias de Aguilar que habían usado después de la desaparición del bombero. Las autoridades sospechan que Fanny N sedujo a Aguilar y lo convenció a reunirse con ella para una cita romántica y luego Santos ayudó a secuestrarlo. "La víctima accedió a encontrarse con esta mujer que hoy conocemos como Fanny N. Ella le dijo a Aguilar que se llamaba Monserrat", declaró el fiscal general de Baja California Hiram Sánchez a NBC Los Ángeles. "Él logró de alguna manera liberarse de sus secuestradores, trató de huir, le dispararon y lo hirieron mientras corría y lo metieron en el van". Aguilar había servido durante 20 años al Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Que en paz descanse.

