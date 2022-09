Bombero hispano con cáncer terminal hace su último viaje escoltado por sus compañeros El bombero de 34 años realizó una ceremonia de compromiso junto a su prometida antes de regresar a su casa por última vez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El departamento de bomberos de Itasca, Illinois, realizó una emotiva despedida a uno de sus queridos compañeros, que fue dado de alta del hospital Northwestern Memorial en Chicago para pasar sus últimos momentos con su familia en casa tras haber sido diagnosticado con un cáncer terminal. El pasado martes, sus compañeros ayudaron a trasladar a Frank Núñez a su hogar por última vez en la ambulancia que solía trabajar. De acuerdo al hospital, al bombero de 34 años se le diagnosticó un raro tipo de cáncer llamado sarcoma sinovial en el 2019 tras sentir dolor en su pierna izquierda, reportó People. Tras someterse a una cirugía y realizar un tratamiento de quimioterapia y radiaciones, la enfermedad había estado en remisión. Sin embargo, el año pasado, los doctores descubrieron que el cáncer había regresado. Esta vez, la enfermedad atacó su pulmón izquierdo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Frank Nunez Credit: GoFundMe A pesar de su estado de salud, Núñez continuó realizando sus actividades, incluso terminando una clase de inspección días antes de ingresar al hospital. El bombero celebró su cumpleaños número 34 el pasado 21 de septiembre y aprovechó para comprometerse con su pareja, Christina, a quien conoció semanas antes del diagnóstico de cáncer en el 2019. Pero el día fue uno agridulce. Mientras Núñez intentaba festejar, su madre recibía un trasplante de célula madre en el mismo hospital, debido a que padece leucemia. Ambos se despidieron escribiendo su último adiós en una pizarra. "No hay nada más triste obviamente que perder a alguien, especialmente a alguien tan joven, tan vibrante como Frank", expresó el jefe de bomberos Jack Schneidwind. "Así que tener el honor de llevarlo a casa en esta [ambulancia] – y eso es para nosotros y los voluntarios – es un honor absoluto llevarlo en su último viaje. Pero ciertamente rompe el corazón". Frank Nunez Credit: Cortesía de Northwestern Memorial Hospital Compañeros de Núñez iniciaron una campaña GoFundMe para recaudar fondos para los gastos y servicios fúnebres. "Ver todos los días a sus colegas bomberos en el cuarto, recién salidos de la pandemia, donde todos estábamos en la línea de servicio, todos respondiendo y saber que arriesgaban su vida por la gente, Frank es una de esas personas", expresó la doctora Khalilah Gates. "Y ahora están aquí, buscando que lo ayudemos, creo que significa mucho". Ahora, la familia de Frank está comprometida en brindarle la mayor comodidad posible durante sus últimos días.

