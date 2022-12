Muere joven doctor en Michigan atrapado en una laguna helada durante tormenta invernal El doctor Bolek Payan, un médico del hospital Henry Ford Jackson, fue encontrado muerto debajo de una laguna congelada cinco días después de desaparecer en Michigan en medio de la tormenta invernal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cinco días después de desaparecer en medio de la tormenta invernal en Michigan, el doctor Bolek Payan fue encontrado muerto. Su cadáver fue descubierto debajo del hielo de una laguna congelada. El médico trabajaba en el hospital Henry Ford Jackson. Las autoridades confirmaron que buzos sacaron el cuerpo sin vida del médico de una laguna cerca de su casa el martes sobre las 12:30 p.m. Después de una búsqueda desesperada por tierra, los equipos de rescate cortaron huecos en la laguna cercana a su propiedad y ahí lo encontraron, reporta PEOPLE. Payan fue visto por última vez saliendo de su hogar el pasado jueves y fue captado por cámaras de seguridad. Los detectives sospechan que el médico es otra víctima de la terrible tormenta invernal que ha azotado a Estados Unidos. Perros de rescate, drones y un equipo de búsqueda revisó los alrededores de la propiedad del doctor intentando encontrarlo con vida. Un médico forense hará una autopsia y se realizarán pruebas de toxicología como parte de la investigación el caso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dr. Bolek Payan michigan-doctor-found-dead-snow storm Credit: Henry Ford Health Las autoridades agradecieron la ayuda de los buzos, los rescatistas, sus vecinos y la comunidad en la búsqueda, y ofrecieron sus condolencias a la familia del médico. Payan — especializado en psiquiatría— se graduó de la Universidad Midwestern en el 2017. Su carro fue encontrado en su casa en Leoni Township. Hasta ahora, se han reportado al menos 50 muertos por la tormenta de nieve.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere joven doctor en Michigan atrapado en una laguna helada durante tormenta invernal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.