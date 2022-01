¡Boda sorpresa! ¡Se casó el actor Luis Ernesto Franco con Roza Laven! Estas son las fotos del inesperado y secreto enlace del güero Franco con una bella joven de origen ruso. ¡Así reaccionaron las celebridades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luis Ernesto Franco, el actor más conocido como el güero Franco, expareja de la actriz Marimar Vega, dejó atónitos a sus seguidores publicando las fotos de su boda secreta con una joven rusa, Roza Laven. Bajo las imágenes del enlace compartidas por el actor, escribió en el idioma de su esposa: "Te amo. Soy muy afortunado". Amigos del novio demostraron su incredulidad: "¿Que qué?", escribió Geraldine Bazán. "¡Mucha felicidad, Güerito!" Hablamos en exclusiva con la diseñadora del traje de novio del actor, Johana Hernández de la firma GLAUDI: "Diseñé el traje de Luis conociendo su estilo masculino y moderno", nos reveló. "¡Confió en mí para todo! Quise mantener un tuxedo clásico, con chaleco y corte moderno, de color azul noche para complementar su estilo personal". Luis Ernesto Franco boda Credit: Cortesía Johana Hernández GLAUDI Luis Ernesto Franco boda Credit: Cortesía Johana Hernández GLAUDI SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Divinos!", exclamó ante las fotos la actriz Danna García. "Felicidades a los dos. ¡Que viva el amor!" escribió la actriz de Pasión de Gavilanes bajo el carrusel de imágenes de la red de Instagram que compartió Franco. "Se les quiere pa siempre, mijo. Muchas felicidades y bendiciones", deseó a los novios el histrión Pepe Gámez, uno de los mejores amigos del actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Guapísimos!", escribió también la actriz y cantante Ximena Herrera. "¡Felicidades de corazón, amigo adorado! Que Dios me los bendiga mucho". Marcus Ornellas deseó "muchas felicidades a los dos. Un abrazote, hermano". Una de las pocas asistentes al celebrado enlace fue Camila Sodi, quien reveló en su comentario que había sido dama de honor: "Te amo", podía leerse entre la multitud de felicitaciones. "Me encantó ser dama de honor y tirarles rosas y arroz en la boda. Que sean muy felices siempre, te amo", repitió la actriz. "Hace dos años presenté a mi mejor amigo mexicano a una mujer rusa. ¡Y hace dos semanas fui el fotógrafo de su boda!", compartió Sasha Leahovcenco. Boda Luis Ernesto Franco Credit: IG Luis Ernesto Franco A su vez, la novia repartió felicidad desde sus propias redes: "Marido y mujer", escribió Roza Laven bajo las imágenes que también compartió de su día más feliz: Samadhi, Ludwika Paleta, Claudia Alvárez, Fernanda Castillo y muchos más colegas pasaron por el feed de Luis Ernesto Franco para dejarles infinidad de cariñosos mensajes a la pareja. ¡Vivan los novios!

