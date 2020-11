Close

Los novios y casi la mitad de los 83 invitados a una boda en Ohio se contagian de COVID-19 "Estás en el momento. Te estás divirtiendo. Ya no piensas en COVID", lamentó la novia sobre la celebración, que terminó con 2 abuelitos de los recién casados en la sala urgencias. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo que se suponía que debía ser una celebración se convirtió en un brote luego de que 32 invitados a una boda en Ohio resultaran contagiados de coronavirus y dos de ellos terminaran en un hospital. Las nupcias de Mikayla y Anthony Bishop en Cincinnati el pasado 31 de octubre contaba con protocolos de seguridad como desinfectante y la lista de invitados original de 200 nombres reducida a la mitad. Nada de eso evitó que acabara mal debido a la falta de distanciamiento social y el poco uso de mascarillas. Image zoom Credit: Toma de video/WLWT Según People, dos semanas después de la boda hasta 32 de los 83 invitados habían dado positivo, incluidos tres de los abuelos de los novios, dos de los cuales tuvieron que ir a urgencias. "Las bodas definitivamente dan miedo en este momento. No pensé que casi la mitad de nuestros invitados a la boda se enfermarían", le dijo Mikayla a WLWT. "Estás en el momento. Te estás divirtiendo. Ya no piensas en COVID". A lo que agregó: "Honestamente, mi gran momento fue justo cuando comenzó la ceremonia y las puertas se abrieron y mis padres me acompañaron por el pasillo. Lo primero que veo es la cara de todos. Y ahí fue cuando me di cuenta, WOW. Nadie lleva una máscara. Estoy caminando por el pasillo. No podemos hacer nada ahora". Image zoom Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con WLWT, después de la boda y cuando los recién casados se fueron de luna de miel a una cabaña en Carolina del Norte, Anthony pronto perdió el sentido del olfato y el gusto mientras que Mikayla pasó la mayor parte de esos días acostada en el sofá. Al poco tiempo, los invitados a la boda comenzaron a llamar para informarles de que ellos también estaban enfermos. "Todos los días recibimos una llamada. 'Oh, aquí hay otra persona. Aquí hay otra persona. Aquí hay otra persona'. Y comienza a pasar factura", dijo Mikayla. Ambos expresaron que se sienten culpables de que su boda se haya convertido en noticia por la pandemia y que sus abuelos se enfermen. "Lo que es una locura es que nuestros abuelos fueron los únicos que usaron una máscara todo el tiempo. De hecho, usaron su máscara excepto cuando estaban cenando", apuntó Mikayla. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close Close Login

Close View image Los novios y casi la mitad de los 83 invitados a una boda en Ohio se contagian de COVID-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.