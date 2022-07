Bobby East, estrella de NASCAR, asesinado a puñaladas en una gasolinera de California El piloto de NASCAR, Bobby East, fue asesinado a puñaladas esta semana por un hombre en una gasolinera de California, y su asesino todavía no ha sido detenido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Piloto de NASCAR Bobby East Piloto de NASCAR Bobby East | Credit: Getty El piloto de NASCAR Bobby East, tres veces campeón del US Auto Club, de 37 años, fue apuñalado en el pecho el miércoles mientras ponía combustible a su coche en una estación en Westminster, California. Cuando llegaron los servicios de emergencia trataron de mantenerlo con vida, pero East murió al llegar al hospital. "Los oficiales intentaron salvar su vida hasta que llegaron los paramédicos y transportaron a la víctima a un centro de trauma local, donde finalmente falleció", dijo un comunicado de la policía. Westminster, el lugar donde ocurrieron los hechos, es considerada una comunidad muy segura rodeada por la ciudad de Seal Beach al oeste, Garden Grove al norte y al este, y Huntington Beach y Fountain Valley al sur. Las autoridades todavía siguen buscando al sospechoso, identificado como Trent William Millsap, de 27 años. Según recoge el diario New York Post, el Departamento de Policía de Westminster describió a Millsap de 6 pies y cinco pulgadas como una "persona y conocida por frecuentar los moteles de Westminster, Garden Grove y Anaheim". Las imágenes publicadas por el departamento muestran a Millsap cubierto de tatuajes en la cabeza, la cara, el cuello, el pecho, los brazos y las manos. Además se le considera armado y peligroso y se desconoce el motivo del ataque. East, era nativo de Torrance, California, y vivía en Brownsburg, Indiana. El joven obtivo 56 victorias, 48 de ellas en divisiones nacionales.

