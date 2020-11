Close

Bobby Brown Jr., hijo del conocido cantante, muere a los 28 años El cuerpo del joven, que daba sus primeros pasos en la música, fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles, según informó el Departamento de Policía de la ciudad. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El dolor vuelve a azotar la famlia Brown. Bobby Brown Jr, hijo del afamado artista Bobby Brown, ha muerto a los 28 años. Así lo confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles. El cuerpo del joven apareció sin vida en su casa este miércoles. Alrededor de la 1:50 PM de la tarde, las autoridades recibían una llamada de emergencia por parte del servicio médico que les informaba del triste desenlace, según el oficial Jeff Lee confirmó a PEOPLE. El joven le seguía los pasos a su padre en la música donde ya se había hecho un nombre. Sin embargo, justo cuando comenzaba a hacer sus pinitos Bobby perdía la vida. Por ahora no se han dado más detalles de la causa exacta de su muerte, lo que los cuerpos de seguridad sí han descartado es que se trate de un crimen. El incipiente artista era el segundo hijo de Bobby y la que fuera su pareja durante casi 11 años de idas y venidas, Kim Ward. El terrible final llega cinco años después de que su hermana Bobbi Kristina, fruto de la relación del rapero con Whitney Houston, también perdiera la vida tras sufrir daños cerebrales. Los mensajes de cariño al joven no se han hecho esperar. Entre los más destacados está el de su hermano mayor Landon Brown, quien le ha dedicado unas palabras en las redes. "Te querré siempre rey". Una nueva tragedia para la saga Brown que vuelve a conmocionar al mundo. Descanse en Paz.

