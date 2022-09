Abuelo detenido tras dejar a su nieto de 2 años dentro de un auto caliente por horas Bill Wiesman aseguró a la policía que él pensó que había dejado a su nieto de 2 años en la guardería, pero el bebé se quedó dentro de un carro por siete horas bajo el calor. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un abuelo en Alabama fue arrestado por dejar a su nieto de 2 años dentro de un vehículo bajo el calor durante horas. Bill Wiesman enfrenta cargos por la muerte de su nieto Ian Wiesman, quien se quedó encerrado en un camión durante siete horas, reporta PEOPLE. Las autoridades están investigando la muerte del niño y el abuelo de 56 años fue arrestado. El abuelo dijo a las autoridades que él pensó que había dejado a su nieto en la guardería, y no se dio cuenta de que el niño se quedó dentro de su vehículo. Familiares del niño lo encontraron dentro del camión del abuelo en la guardería sobre las 3 p.m. "Sin embargo el niño no estaba bajo la supervisión de la guardería", informó la policía. "Un familiar lo encontró muerto sobre las 3 p.m". Los oficiales sospechan que el pequeño se quedó solo en el carro durante horas, bajo temperaturas de unos 90 grados Fahrenheit. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN William Wiesman Credit: Blount County La fiscal de distrito del condado Blount, Pamela Casey, habló del caso en una conferencia de prensa. Casey dijo que los empleados de la guardería no tienen ninguna conexión con el caso. Casey dijo que esa mañana, Wiseman recogió a Ian y se fue a trabajar, dejando a Ian en el carro. El abuelo "regresó al camión en tres ocasiones" y manejó en el auto ese día, lo cual indica que "él siempre pensó que llevó al niño a la guardería". Según Casey, el abuelo regresó a la guardería a recoger al su nieto "pensando que había dejado al niño ahí". El bebé estaba dentro de su sillita en el auto. "Como resultado de su comportamiento y de su acción, el niño murió de exposición prolongada al calor", dijo la fiscal, quien es madre de un niño de 2 meses y otro niño de 3 años, y estuvo al borde de las lagrimas durante la conferencia de prensa. "Es horrible cuando tienes que trabajar estos casos y regresas a casa a tus bebés", dijo Casey. "Tengo el corazón roto por esta familia". El abuelo enfrenta cargos de homicidio negligente y homicidio imprudente, según reportes. La fiscal dijo que no hay evidencia de que Wiesman sufra de demencia. Según el canal Fox 59 en Indianapolis, Ian estuvo durante siete horas dentro del camión. El abuelo le dijo a la policía que había manejado ese día a su casa para almorzar y se había fumado un cigarrillo al lado del camión, sin notar que su nieto estaba adentro. La madre de Ian llamó a su padre sobre las 3 p.m. para preguntarle dónde estaba su hijo. Una tía del niño fue a buscarlo a la guardería y le dijeron que el bebé nunca había llegado. Wiesman le dijo que él estaba seguro que lo había dejado en la guardería y fue para allá. Al llegar al estacionamiento, la tía del niño lo encontró muerto dentro del camión del abuelo.

