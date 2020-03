Bill Clinton revela porqué tuvo relaciones con Mónica Lewinsky Mira las impactantes declaraciones del otrora presidente estadounidense sobre su relación extramarital con la ex pasante de la Casa Blanca que puso en jaque su mandato y su matrimonio con Hillary Clinton. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Recordando el escándalo sexual que lo llevó a enfrentar un juicio político en el Congreso estadounidense en los años 90, el expresidente estadounidense Bill Clinton habló sobre las razones que lo llevaron a tener una relación extramarital con Mónica Lewinsky. En una entrevista que se dio a conocer este viernes en la serie documental Hillary, Clinton dijo que tuvo una relación con la joven pasante de entonces 22 años en la Casa Blanca “para manejar la ansiedad”, debido a que la “presión del trabajo” lo hacía sentir como un boxeador después de haber peleado “30 rounds”. Image zoom Paul Morigi/Getty Images for Cantor Fitzgerald; Bennett Raglin/Getty Images Ante la pregunta de porqué arriesgó tanto su presidencia y su matrimonio con dicha relación, el ex mandatario admitió que fue de las cosas “más estúpidas” que hizo y agregó que falló en medir las consecuencias de sus acciones a la vez que lamentó que buscara esa “distracción” para aliviar la presión que sentía. Clinton, quien inicialmente negó bajo juramento haber sostenido relaciones con Lewinsky, confesó que lo que hizo fue “inexcusable” y que uno de los momentos más difíciles que enfrentó posteriormente fue aceptar su error ante su esposa, Hillary Clinton, quien estaba “devastada” por la noticia que dio la vuelta al mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Fui, me senté en la cama y hablé con Hillary, le dije exactamente lo que sucedió y cuándo sucedió. Le dije: 'Me siento terrible por eso'”, relató él en el tercer episodio del documental. “No tengo defensa porque esto es inexcusable, lo que hice es inexcusable”. El affaire Clinton-Lewinsky estalló a principios de 1998 cuando una amiga de la ex pasante le entregó a las autoridades unas grabaciones donde se detallaban los encuentros hasta entonces secretos entre ambos. Clinton fue sometido a un juicio político donde enfrentó cargos de perjurio y fue exonerado; Lewinsky es ahora una activista social, empresaria y escritora. Image zoom Ron Galella/WireImage La serie está divida en cuatro episodios y se centra en la vida de la ex primera dama y ex secretaria de estado, su matrimonio con Clinton y su fallida campaña por la presidencia en el 2016 contra Donald Trump. Advertisement

