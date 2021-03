Close

Biden ofrecerá estatus de protección temporal a más de 300,000 venezolanos en Estados Unidos La Casa Blanca anunció que ofrecerá TPS (o estatus de protección temporal) a inmigrantes venezolanos que sean elegibles. Los detalles aquí. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La administración de Joe Biden anunció que otorgará estatus de protección temporal (o TPS) a inmigrantes venezolanos en Estados Unidos que sean elegibles. Esta medida podría impactar a cientos de miles de personas, aproximadamente unos 320,000 venezolanos, según Associated Press. Estos son inmigrantes que huyen de la crisis humanitaria en Venezuela, escapando del hambre, la creciente violencia y la falta de medicamentos y de derechos humanos bajo el regimen totalitario de Nicolás Maduro. Las personas elegibles podrán aplicar para quedarse legalmente en Estados Unidos por un periodo de 18 meses, hasta septiembre del 2022. Esto se debe a "condiciones extraordinarias y temporales en Venezuela", informó la Casa Blanca. "Las condiciones de vida en Venezuela revelan un país en crisis, incapaz de proteger a sus propios ciudadanos", dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas. "Es en tiempos de circunstancias extraordinarias y temporales como estas, que Estados Unidos da un paso al frente para apoyar a los nacionales venezolanos elegibles que están actualmente presentes en Estados Unidos mientras su país de origen busca recuperarse de las crisis actuales". Image zoom Credit: (Rafael Briceno Sierralta/NurPhoto via Getty Images) Si bien Estados Unidos y muchos otros países han reconocido al líder de la oposición, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, Maduro sigue aferrado al poder. Image zoom Credit: (YURI CORTEZ/AFP via Getty Images) El diario Los Angeles Times reporta que el estatus de TPS podría ser otorgado a inmigrantes venezolanos indocumentados que han estado viviendo en Estados Unidos desde el 8 de marzo. Las aplicaciones deben entregarse antes de un período de seis meses y el costo total del proceso de aplicación es de $545. Image zoom Credit: (Oliver Contreras-Pool/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El senador cubanoamericano Marco Rubio, de Florida, expresó su apoyo a esta decisión de la administración de Joe Biden. "Durante mucho tiempo he abogado por brindar un alivio muy necesario para ayudar a los ciudadanos venezolanos elegibles que residen en los EE. UU. con un permiso de trabajo y una solución temporal, que es exactamente lo que hizo la Administración Trump a principios de este año. Me alegra que la Administración de Biden comparta ese compromiso y apoyo la concesión del estatus de TPS a los ciudadanos venezolanos elegibles que se encuentran actualmente en los EE. UU.", dijo Rubio.

