Muere el Papa emérito Benedicto XVI a los 95 años Joseph Aloisius Ratzinger fallecía en el monasterio de la Ciudad del Vaticano donde vivía desde que renunciara al cargo en 2013. Dos días después de que el Papa Francisco pidiera oraciones por su salud, su predecesor, Benedicto XVI, ha fallecido a los 95 años, tal y como ha informado el Vaticano. A pesar de su delicado estado, este viernes, Joseph Aloisius Ratzinger, participó en su última misa celebrada en su habitación del convento Mater Ecclesiae, dentro de la Ciudad del Vaticano. El pontífice emérito estuvo en el cargo desde el año 2005 hasta su retiro voluntario por avanzada edad en 2013. Llevaba casi toda esta década de retiro con apariciones en muy contadas ocasiones. Su frágil estado anímico en los últimos tiempos a causa de la edad avanzada no influyó en su lucidez. Su deterioro ha sido progresivo, haciéndose más grave en las recientes horas. Muere el Papa emérito, Benedicto XVI Muere el Papa emérito, Benedicto XVI | Credit: (Photo credit should read THOMAS LOHNES/DDP/AFP via Getty Images) Benedicto XVI ha estado acompañado por su secretario personal, Georg Ganswein, y cuatro laicas llamadas Memores Domini de Comunión y Liberación, a cargo de su cuidado y asistencia. El equipo sanitario dirigido por su médico personal, Patrizio Polisca, también se mantuvieron vigilantes del religioso alemán en todo momento, además de la evolución de sus constantes vitales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El anuncio de su muerte llega a las calles de Roma a través del campanario de las iglesias de esta ciudad. Como indica la tradición y si no hay cambios de última hora, su cuerpo será expuesto en la basílica de San Pedro para que los fieles puedan despedirle mientras se prepara su entierro que ha de ser, no antes de cuatro días ni después de seis. Papa emérito Benedicto XVI Papa emérito Benedicto XVI | Credit: Photo: Sven Hoppe/dpa (Photo by Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images) Nacido en un hogar humilde, siempre tuvo claro cuál era su llamado: la iglesia y la educación. Le precedían 25 años como profesor de Teología en la universidad, la cual abandonó para ejercer de obispo a los 50 años. En su autobiografía, Mi vida, resaltó que sus pasiones fueron el sacerdocio, como vocación divina, y la enseñanza, como vocación profesional. Se convirtió en Papa a una edad avanzada, siendo para muchos, uno de los más humildes y sabios en la historia de este cargo. Tras su partida, se convirtió en fiel consejero y compañero del pontífice actual, Francisco, sabiendo estar a la sombra pero siempre al alcance cuando se le necesitara. Hoy, último día del 2022, miles de personas se congregan ya en la plaza de San Pedro para darle el último adiós. Descanse en Paz.

