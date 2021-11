Beisbolistas Gleyber Torres y Wilson Contreras se unen a Olimpiadas Especiales para crear la Escuela de Fuerza En exclusiva, los beisbolistas venezolanos Gleyber Torres y Wilson Contreras hablan con People en Español sobre la Escuela de Fuerza, en colaboración con Olimpiadas Especiales. Únete a esta nueva forma de hacer ejercicio con estrellas del deporte. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gleyber Torres Wilson Contreras Credit: Cortesía de Olimpiadas Especiales Los beisbolistas venezolanos Gleyber Torres y Wilson Conteras se unieron a Olimpiadas Especiales como embajadores globales y apoyan su campaña Escuela de Fuerza. "Sin importar cuál sea tu nivel de habilidad, el deporte tiene el poder de cambiar el mundo y de unir a la gente", dice Contreras —quien juega para los Cubs de Chicago— en exclusiva a People en Español. "Por eso me he involucrado durante muchos años con Olimpiadas Especiales". Contreras invitó a su amigo de la niñez, compatriota y colega Gleyber Torres —quien juega para los Yankees de Nueva York— a unirse a la Escuela de Fuerza. Esta campaña provee videos en internet de diferentes rutinas de ejercicio para motivar a otras personas a entrenarse con estrellas del deporte y adoptar un estilo de vida activo. Wilson Contreras Gleyber Torres Credit: Cortesía de Olimpiadas Especiales Torres añade a People en Español: "Me inspira la perseverancia de los atletas que participan en Olimpiadas Especiales, y la dedicación de ellos a sus deportes y sus equipos. Ellos enfrentan retos que otras personas no experimentan pero no se rinden, y se merecen todas las oportunidades de ser felices y saludables". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Olimpiadas Especiales Credit: Cortesía de Olimpiadas Especiales Según Contreras, para motivar a atletas hispanos con discapacidades a ejercitarse en casa durante la pandemia, grabaron estas rutinas de ejercicio en español de una manera amena y divertida. "Estoy comprometido a ayudar a otras personas y es especialmente importante para mí, porque soy de Venezuela, apoyar a una campaña como Escuela de Fuerza, que es en español y apoyará a atletas en toda Latinoamérica", dice el beisbolista. "Es un sentimiento maravilloso saber que soy parte de una campaña de fitness que cambiará vidas". Contreras y Torres jugaban beisbol juntos en Venezuela cuando eran niños. "El deporte me enseñó muchas lecciones de vida y me ha ayudado a convertirme en la persona que soy hoy", dice Contreras. "Creo que apoyar a otros y hacer una diferencia en la vida de otras personas no tiene precio", concluye Torres. Olimpiadas Especiales Credit: Cortesía de Olimpiadas Especiales Para más información visita https://www.specialolympics.org/escuela-de-fuerza-espanol

