El beisbolista Tommy Pham fue apuñalado en un club de striptease en San Diego "Fue una experiencia muy traumática y me abrió los ojos", dijo el beisbolista tras ser apuñalado a las afueras de un club de striptease en San Diego. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El beisbolista Tommy Pham, del equipo de los Padres de San Diego, fue apuñalado a las afueras de un club de striptease en San Diego. El incidente ocurrió el domingo en la noche y el deportista está hospitalizado. El diario San Diego Tribune reportó que Pham estaba saliendo del club Pacers Showgirls cuando vio a varias personas discutiendo cerca de su carro. Después de pedirles que se separaran de su vehículo, el beisbolista fue atacado y lo apuñalaron por la espalda. Afortunadamente su vida no corre peligro y se está recuperando. Image zoom (Brady Klain/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las heridas que sufrió Pham fueron profundas y tuvo que someterse a una cirugía. El beisbolista expresó a PEOPLE cómo se siente después de esta amarga vivencia. "Si bien fue una experiencia muy traumática y que me abrió los ojos, estoy recuperándome y sé que volveré a mi entrenamiento pronto". Image zoom (Robert Binder/MLB Photos via Getty Images) El equipo de los Padres de San Diego confirmó a PEOPLE que Pham está en buen estado de salud. "Esperan que se recupere completamente", expresaron. "El departamento de policía de San Diego está investigando el incidente". Antes de unirse a los Padres, el beisbolista jugó para los Cardinales de Saint Louis y para los Rays de Tampa Bay.

