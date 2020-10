¿Se suicida exbeisbolista que estaba bajo investigación por el asesinato de su exnovia? El exbeisbolista Charles Haeger fue encontrado muerto. El deportista estaba siendo investigado por el asesinato de su exnovia Danielle Breed. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Charles Haeger, un exjugador de las Grandes Ligas, fue encontrado muerto. El exbeisbolista estadounidense estaba bajo investigación por el asesinato de su exnovia. El deportista de 37 años fue encontrado muerto el sábado a las 4 a.m. en un camino cerca del Gran Cañón en Arizona, reportó The Associated Press. Haeger murió tras recibir el impacto de una sola bala y las autoridades sospechan que se trata de un suicidio. Haeger era sospechoso del asesinato de su exnovia Danielle Breed, de 34 años. La policía lo estaba buscando y el exbeisbolista enfrentaba cargos de asesinato y de asalto agravado. La exestrella del beisbol había jugado para el equipo de los White Sox de Chicago del 2006 al 2010. También jugó para los Red Sox de Boston, los Padres de San Diego, los Mariners de Seattle y los Dodgers de Los Angeles. Image zoom Danielle Breed y Charlie Haeger Instagram; Al Behrman/AP/Shutterstock SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según CNN, el compañero de vivienda de Breed le dijo a la policía que había escuchado varios disparos en su casa y alega que vio a Haeger salir de la habitación de Breed con una pistola. Haeger supuestamente amenazó al compañero de vivienda de su exnovia, pero este logró escapar y llamó al 9-1-1 desde la casa de un vecino. Según el diario Arizona Republic, Breed era la dueña del restaurante Tipsy Coyote Bar & Grill en Scottsdale. La madre de la víctima, Jane Long le dijo a CNN que su fallecida hija llena de positivismo y alegría a su familia. "Ella era la luz que alumbraba nuestro día más oscuro", dijo. "Estamos destrozados al saber que fue víctima de un crimen tan horrendo". Que en paz descanse.

