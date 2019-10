El beisbolista Blake Bivens escribe conmovedor mensaje recordando a su esposa, quien fue asesinada junto a su bebé El beisbolista Blake Bivens conmueve con su mensaje recordando a su esposa en su cumpleaños 25. La joven madre fue asesinada hace unos meses junto al bebé de ambos. Así la homenajeó el deportista. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El beisbolista estadounidense Blake Bivens recordó a su fallecida esposa Emily Bivens en su cumpleaños. La joven madre hubiese cumplido 25 años el jueves, pero fue asesinada junto a su bebé Cullen, de 1 año y su madre Joan en agosto. El hermano de Emily —y cuñado de Blake— Matthew Bernard, de 19 años, fue arrestado y enfrenta cargos por el triple homicidio. “Feliz cumpleaños 25 para ti en el cielo mi amor. Le doy gracias a Dios cada día por permitirme haberte tenido conmigo, aunque sea un corto tiempo”, escribió en Instagram junto a una foto con su esposa y su bebé en tiempos felices. “Tu amor y tu nobleza han impactado a tanta gente. Te extraño tanto. Dale a nuestro osito un beso de mi parte,” añadió sobre su fallecido hijo Cullen. “Los amo a los dos tanto y tengo muchas ganas de volverlos a ver”. La familia fue asesinada en su hogar en Keeling en el estado de Virginia. Los tres fueron encontrados muertos después de que un vecino llamara a la policía. Bivens, de 24 años, es un lanzador de la organización de los Tampa Bay Rays que jugaba para el equipo afiliado Montgomery Biscuits en Alabama. Ambos equipos ofrecieron su pésame y mensajes de apoyo al pelotero después de la tragedia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Facebook No se sabe aún si Bernard se declarará inocente o culpable de asesinar a su madre, su hermana y su sobrino. Su abogado, James Martin, no respondió a PEOPLE ni ha comentado al respecto. Bernard tendrá que presentarse ante un juez y tendrá su audiencia preliminar el 6 de noviembre. El beisbolista también escribió un desgarrador mensaje días después de perder a su esposa y su hijo. “Hace dos días mi corazón se convirtió en cenizas”, expresó en Instagram después de la tragedia. “Mi vida de antes fue destruida. El dolor que sentimos mi familia y yo es insoportable y no puede ser descrito con palabra. Tiemblo de solo pensar en un futuro sin ellos”. Que en paz descansen.

