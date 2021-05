¡Bebé de tres meses muere, herido por las balas, cuando la policía trataba de detener a su papá! Este es el triste caso de La'Mello Parker, la víctima inocente de un horrendo crimen. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy se dio a conocer el triste caso de la muerte de un inocente bebé, La'Mello Parker, quien con tan solo tres meses de edad falleció por culpa de las heridas causadas por las balas que la policía disparó contra su papá, según reveló WLOX. Eric Derell Smith murió tras ser herido durante una persecución, cuando huía manejando de los agentes de Mississippi que le perseguían Al parecer, era sospecho de un doble homicidio y secuestró al bebé en el lugar de la escena del crimen. En un momento durante la persecución, el sospechoso se precipitó contra una mediana de la carretera y su auto quedó atrapado. Cuando salió del vehículo, recibió múltiples heridas de bala. Aunque recibió atención médica, falleció en el lugar del siniestro. Eric Derell Smith Credit: East Baton Rouge Parish Sheriff´s Office SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de que el pequeñín resultara herido, se mantuvo en condición estable mientras era trasladado en una unidad móvil de un hospital local hacia el USA Children Hospital en Alabama, confirmó WLOX, donde falleció la madrugada del martes. El día de la tragedia, Smith había disparado contra con su exnovia, Christin Parker, de 32 años, y su sobrino, Brandon Parker, de 26, en su departamento de de Baker, Louisiana, según declaró el jefe de policía de East Baton Rouge. Los agentes acudieron al lugar de los hechos hacia las once y media de la mañana, después de que una llamada al 911 les alertara: allí encontraron a las dos víctimas. Smith había huido, llevándose al hijo que había tenido con su ex.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¡Bebé de tres meses muere, herido por las balas, cuando la policía trataba de detener a su papá!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.