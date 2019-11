Una bebé sale de una guardería en Nueva Jersey llena de moretones y rasguños. Su madre exige justicia Una madre busca justicia después de encontrar a su bebé de seis meses llena de moretones y rasguños tras dejarla en una guardería en Nueva Jersey. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una madre en Nueva Jersey encontró a su hija de seis meses llena de moretones y rasguños cuando fue a buscarla a su guardería en Nueva Jersey. Anari Ormond, de 23 años, recibió un mensaje de texto el martes sobre las 12:22 p.m. pidiéndole que llamara a J&A Nursery en Newark, la escuela de su bebé Zuri Camara. La niña había asistido a ese centro infantil desde octubre. Ormond le contó a PEOPLE que cuando llegó a la guardería le dijeron que la bebé había estado “sin supervisión junto a un niño de 2 años, y que durante ese tiempo que no la estaban mirando el niño mordió a Zuri tres veces en el estómago”. La madre, quien es maestra de preescolar, cuenta que al llegar a la guardería la dueña le contó que ella había subido al segundo piso de la escuela a buscar Neosporin y se había caído mientras tenía a la niña cargada y por eso la bebé tenía moretones. Cuando vio a su hija tenía “la cara roja, llena de moretones, inflamada y rasguñada”. Ormond dice que la niña también tenía rasguños en su pie derecho y en su mano. Image zoom Getty Images “Estaba en shock y devastada”, aseguró la madre a PEOPLE. “Fuimos directo al hospital”. Allí le hicieron una tomografía computarizada y los médicos determinaron que Zuri había sufrido “un traumatismo leve en la cabeza”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Saliendo del hospital, la madre fue a una estación de policía a reportar el maltrato, tomando fotos de las heridas de su hija. La madre dice que el caso está siendo investigado por el Departamento de Policía de Newark y los Servicios de Protección al Menor. “Me sentí tan débil sabiendo que mi hija es tan vulnerable y no puede hacer nada para defenderse o contarme lo que le pasó”, confesó la madre a PEOPLE. Advertisement EDIT POST

