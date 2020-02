Confirmado primer caso de un recién nacido con el coronavirus en China Un bebé en un hospital de Wuhan, China, es el primer caso confirmado de un recién nacido con el coronavirus. Mira lo que dicen los expertos médicos sobre el caso. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un recién nacido en China fue diagnosticado con el coronavirus apenas 30 horas después de haber nacido, informaron medios locales. El pequeño pesó 7.16 libras al nacer el domingo, 2 de febrero, en el Hospital Unión de la ciudad de Wuhan, epicentro del mortal virus que actualmente se está propagando por varias partes del mundo. Según reportes de la emisora estatal CCTV, este caso puede ser uno de “transmisión vertical”, que corresponde a una infección que se pasa de madre a hijo durante el embarazo, el parto o tras el nacimiento de la criatura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “Esto nos recuerda que debemos prestar atención a que una posible ruta de transmisión del coronavirus sea de madre a hijo”, dijo el Dr. Zeng Lingkong, jefe del departamento de medicina neonatal del hospital, según cita la agencia en su página web. La agencia de noticias Reuters informó que si bien el bebé tenía dificultades para respirar, se encontraba en una situación estable, sin fiebre ni tos. La criatura, añadió, estaba bajo estricta observación. La Comisión Nacional de Salud de China reveló que la persona más vieja que ha sido diagnosticada con el virus tiene 90 años, y que el 80 por ciento de las muertes reportadas ahí han sido de personas de 60 años o más. Image zoom Wuhan es la ciudad donde las autoridades aseguran inició el virus que ha matado a casi 500 personas e infectado a 24,324 personas en ese país asiático. En Singapur, el ministerio de salud también confirmó otros cuatro casos de personas infectadas, entre ellos un bebé de seis meses que es hijo de una pareja que también contrajo el virus. Advertisement

