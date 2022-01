Bebé recién nacido encontrado muerto en una bolsa afuera de un cuartel de bomberos de Chicago a pesar de la ley de refugio seguro Alrededor de las 5 a.m. del sábado por la mañana, un bebé recién nacido fue encontrado muerto dentro de una bolsa que se había dejado afuera de una estación de bomberos de Chicago. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Police Crime Scene LPETTET/istock/Getty Images Un bebé recién nacido fue encontrado muerto dentro de una bolsa afuera de una estación de bomberos de Chicago la madrugada del sábado, según las autoridades. El sombrío descubrimiento se realizó alrededor de las 5 a.m. del sábado afuera de una estación en la cuadra 1000 de North Orleans Street, dijo el Departamento de Policía de Chicago a PEOPLE en un comunicado. El cuerpo fue encontrado cuando el equipo de bomberos salió esa mañana para quitar la nieve, según The Chicago Tribune. El periódico también informó que la bolsa de lona se encontró cubierta de nieve. Aún no está claro cuánto tiempo estuvo afuera el recién nacido. Los bomberos dicen que no hubo un intento de contactar a nadie dentro de la estación, una acción que podría haber salvado la vida del recién nacido, según The Chicago Tribune. Tras el descubrimiento, el Departamento de Bomberos de Chicago emitió un recordatorio en las redes sociales sobre la Ley de refugio seguro de Illinois, que hace posible que los recién nacidos se queden con los trabajadores en lugares seguros designados "sin hacer preguntas ni emitir juicios". "No hay riesgo de que la persona sea identificada o interrogada. Puede llamar a la puerta, tocar el timbre, llamar nuestra atención, recibiremos al niño, gracias y está en ya está", dijo el Departamento de Bomberos de Chicago. dijo el portavoz Larry Langford al periódico. Sin embargo, Langford enfatizó que para que el sistema funcione, es imperativo que los padres "tengan contacto con alguien". "Bajo ninguna circunstancia queremos que las personas dejen a los niños afuera. Y debido a la forma en que está escrita la Ley de refugio seguro, puede entregar al niño directamente a un miembro del personal o del Departamento de Bomberos; no le preguntarán su nombre, no le pedirán identificación, no lo interrogarán en absoluto, lo cual es mucho mejor que dejar al niño afuera", agregó Langford. Aprobada en 2001, la ley "ofrece una opción legal y segura al abandono infantil inseguro", según la Save Abandoned Babies Foundation, que pasó más de una década abogando por la legislación. Según la ley, los recién nacidos ilesos de hasta 30 días de edad pueden ser entregados a trabajadores en lugares designados, incluidos hospitales, centros de atención de emergencia, así como estaciones de policía y bomberos, sin temor a que los padres sean procesados ​​legalmente. Sin embargo, los padres del difunto recién nacido ahora enfrentarán potencialmente arrestos y cargos, dijeron funcionarios al Tribune. La policía de Chicago le dice a la PEOPLE que el Médico Forense del Condado de Cook y los Detectives del Área Tres están investigando. No se ha publicado más información en este momento. "Estoy sin palabras. No sé qué decir. Quiero gritar y gritar", dijo a WLS Dawn Geras, fundadora y directora ejecutiva de la Save Abandoned Babies Foundation. "Me hace sentir que fallé", agregó Geras. "Había otra mujer por ahí que no sabía sobre la ley ni cómo usarla, y debido a eso, hay un bebé muerto en los escalones de la puerta de una estación de bomberos. No debería suceder". Desde que se aprobó la ley, 143 bebés han sido llevados a un lugar seguro de Safe Haven, según The Chicago Tribune. Sin embargo, durante el mismo período de tiempo, 87 bebés fueron encontrados abandonados ilegalmente y el 51% de esos recién nacidos murieron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El abandono ilegal ha disminuido con los años, pero la muerte de un bebé como esta es demasiado", dijo Geras al periódico. "La gente no piensa en [la ley] hasta que sucede algo como esto".

