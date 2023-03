Bebé recién nacido fue encontrado dentro de un basurero y su madre Venissa Maldonado fue arrestada Una hora después de nacer, un bebé fue lanzado a un basurero. Su madre Venissa Maldonado, de 25 años, enfrenta cargos criminales. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer en California fue acusada de botar a la basura a su bebé de una hora de nacido. La mujer, identificada como Venissa Maldonado, de 25 años, supuestamente escapó tras abandonar al niño en el basurero de una gasolinera, reporta PEOPLE. El recién nacido fue descubierto dentro del basurero del baño de una gasolinera, reveló el Departamento de Policía de Fullerton. No se ha revelado dónde fue que Maldonado dio a luz. La mujer enfrenta cargos de intento de homicidio y de abuso infantil. No se sabe si tiene un abogado que la represente. Los detectives localizaron a Maldonado tras supuestamente obtener videos de cámaras de seguridad que mostraban el supuesto vehículo de la acusada reporta FOX 11 de Los Ángeles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Police line Credit: Getty Images CBS News reporta que las autoridades fueron alertadas después de que un empleado de la gasolinera encontrara al bebé llorando dentro de una bolsa que dejaron en el basurero. Le dieron primeros auxilios al pequeño y fue llevado de emergencia al hospital, donde se encuentra en condición crítica pero estable, según reportes. El caso ha causado gran conmoción.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bebé recién nacido fue encontrado dentro de un basurero y su madre Venissa Maldonado fue arrestada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.