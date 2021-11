Bebé nació una semana después de la inesperada muerte de su padre, devolviendo la esperanza a su familia Gabriel Tomás Álvarez llegó al mundo una semana después de la trágica muerte de su padre en un accidente. Su madre Grace Sotolongo-Álvarez cuenta su conmovedora historia a PEOPLE. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabe and Grace Alvarez family Credit: Cortesía El nacimiento de Gabriel Tomás Álvarez le devolvió la alegría a su familia. El bebé nació una semana después de que su padre muriera en un accidente en una obra de construcción. Grace Sotolongo-Álvarez, la madre del recién nacido, contó a PEOPLE como la llegada del niño ha devuelto la esperanza a la familia en medio de un doloroso momento. Gabriel Álvarez, quien trabajaba en la construcción, murió a sus 43 años, solo unos días antes de que su segundo hijo naciera por medio de una cesárea en Miami. El 1 de noviembre su esposa Grace dio a luz al bebé, a quien le puso Gabriel Tomás, en honor a su padre. Grace, de 33 años, dice que su hijo tomó su primer respiro a la 1:05 p.m —exactamente la misma hora que su padre tomó su último respiro una semana antes. "Gabriel se parece a él", dice ella sobre su hijo. "Me aseguraré de que [su hijo] sepa el increíble esposo, padre, hermano, hijo y amigo que él era", dice la madre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gabe and Grace Alvarez family Credit: Cortesía Gabe estaba trabajando en una obra de construcción en la Universidad Internacional de la Florida, en el campus de Biscayne Bay, cuando un equipo pesado le cayó encima a él y a otro constructor, reportó WPLG. Gabe murió en la escena. Después de la tragedia, su esposa embarazada dice que concentró toda su energía en traer al mundo a un bebé saludable y ser una fuente de apoyo para su hija Gracie, de 5 años, y su hijastra Gianna, de 12 años. "Saber lo fuerte que esto ha golpeado a Gracie y a Gianna me rompe el corazón", dice Grace, quien expresó en Facebook que el día que murió su esposo fue el peor de su vida. Gabe and Grace Alvarez family; Grace Sotolongo-Alvarez with baby Gabriel Credit: Cortesía Cuando nació el bebé, la hermana de Grace la acompañó en el parto y la madre colgó junto a ella una foto de su esposo, para sentirlo cerca durante la cesárea. La foto es del día que nació su hija Gracie y Gabe tiene puesta la bata azul del hospital. La madre dice que poder mirar el rostro del hombre que ama, al menos en una foto, mientras traía al hijo de ambos al mundo, la ayudó a mantener la calma en ese crucial momento. Gabe and Grace Alvarez family; Grace Sotolongo-Alvarez with baby Gabriel Credit: Cortesía Sin duda el chiquitín ha sido una luz para la familia en esta etapa de duelo. "Me arrebataron al amor de mi vida en un instante", lamenta Grace. "Hay un pedazo de mí que falta". La madre está enfocada en la crianza de sus hijos y en todos sanar como familia después de esta gran pérdida. Gabe and Grace Alvarez family; Grace Sotolongo-Alvarez with baby Gabriel Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una página de GoFundMe fue creada para ayudar a la familia de Gabe después de su muerte y ya han recaudado más de $87,000. Puede hacer una donación aquí.

