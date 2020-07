Un bebé murió tras ser dejado en un vehículo caliente en California Según reportes, en lo que va del año ocho niños han perdido la vida en circunstancias parecidas. Aquí los detalles de esta tragedia que ocurrió en California. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un bebé murió luego de que fuera dejado en un vehículo caliente en horas de la tarde del miércoles en Fullerton, California, informaron varios medios de comunicación. El diario Los Angeles Times reportó que a eso de las 3:30 p.m., la policía respondió a una llamada de emergencia sobre un niño que estaba dentro de un automóvil y no estaba respirando. Según Eric Bridges, sargento de la Policía de Fullerton, cuando llegaron a la residencia el bebé ya había sido movido al interior del complejo de apartamentos donde vivía y, aunque se le dieron primeros auxilios, el pequeño no respondió y murió en el lugar. La causa de la muerte aún no se ha confirmado. Si bien la investigación continúa, la policía cree que la muerte del bebé se trató de un accidente, reportó CBS. Bridges agregó que este caso es un recordatorio para “vigilar a nuestros niños”. "Esta es una tragedia horrible", dijo al Times. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estación de televisión KTLA informó que miembros de la familia del niño cooperaron con las autoridades. Los investigadores dijeron también que uno de los familiares llamó a la policía cuando se dio cuenta de que habían dejado al bebé dentro del vehículo. “Detectives del Departamento de Policía de Fullerton respondieron al lugar y realizaron una investigación exhaustiva. El niño fue entregado a la Oficina del forense del Condado de Orange, que también llevará a cabo una investigación. En este momento la investigación aún está en curso. La causa de la muerte será determinada por la Oficina del Forense del Condado de Orange", dijo la policía a través de sus redes sociales. Según KidsAndCars.org, más de 940 niños han muerto en autos calientes en todo el país desde 1990. En lo que va de este año, se han reportado ocho casos como este en distintas ciudades de Estados Unidos.

