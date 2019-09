Muere bebé tras ser abandonada por su madre dentro de un carro caliente. La madre estaba supuestamente bebiendo alcohol Una niña de 2 años murió tras ser abandonada por su madre dentro de un carro caliente. La policía alega que la madre estaba bebiendo alcohol con una amiga. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La policía en California recién arrestó a la madre de una niña de dos años que murió tras ser dejada sola dentro de un carro. El auto tenía encendida la calefacción y la bebé estuvo cubierta dentro del vehículo con una cobija durante casi cinco horas— confirmó PEOPLE. Las autoridades aún no han revelado el nombre de la madre, quien podría enfrentar cargos por la muerte de su hija June Love Agosto. La pequeña murió el 23 de septiembre tras ser encontrada inconsciente dentro del carro, que estaba estacionado en el área de West Carson. La niña fue llevada de emergencia al hospital, donde no pudieron revivirla. La madre supuestamente le dijo a la policía que sobre las 11 p.m. del 21 de septiembre dejó a la niña con su cinturón de seguridad puesto, una cobija y la calefacción encendida dentro del carro, que también tenía las ventanillas cerradas, según el reporte policial. Image zoom GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mujer supuestamente le dijo a los oficiales que ella estaba bebiendo alcohol con una amiga en el carro estacionado al lado del vehículo donde dejó a la niña. La madre eventualmente se quedó dormida dentro del carro de su amiga, detalla el reporte de las autoridades. La madre añadió que se despertó cinco horas después y al abrir la puerta de su carro notó que la niña había vomitado. La bebé también mostraba quemaduras en la cara, el pecho y los brazos. La policía alega que la madre puso a la bebé sobre el pasto y la mojó con una manguera para tratar de quitarle el calor. Al llegar el equipo de rescate, los paramédicos notaron que la niña tenía una temperatura corporal de 107.5 grados. La abuela de la bebé, Helen Hernández, habló con FOX 11 y dijo que su nieta recién había celebrado su segundo cumpleaños. “Ella era mi única nieta”, lamentó Hernández. “June Love era una bebé bella, se merecía una buena vida. Ella merecía poder crecer e ir a la escuela”. La familia creó una cuenta de GoFundMe pidiendo donaciones para ayudar a pagar el funeral de la niña. Que en paz descanse. Advertisement EDIT POST

Muere bebé tras ser abandonada por su madre dentro de un carro caliente. La madre estaba supuestamente bebiendo alcohol

