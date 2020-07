Muere bebé de 1 año en un choque: su madre conducía a 121 millas por hora Lauren Prescia, de 24 años, fue arrestada en Las Vegas luego del accidente: trató de "ganarle" a su marido para llegar a casa. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La imprudencia y arrebato de una madre habrían sido los causantes de un terrible accidente automovilístico que provocó la muerte del hijo de la mujer de solo 1 año. El choque fue aún más dramático ya que el padre del menor presenció el accidente mientras conducía otro vehículo y la mujer quería "ganarle" para llegar antes que él a su casa. Lauren Prescia, de 24 años, fue detenida luego de estrellar su auto el domingo por la noche en la ciudad de Las Vegas. La policía respondió a un llamado hacia las 7:30 p. m., hora local, informando que Prescia "tenía los ojos muy rojos y [el agente de policía] pudo distinguir un fuerte olor a bebida alcohólica que emanaba de su persona", según dicta el reporte del arresto de la mujer citado por People. Cameron Hubbard-Jones, padre del menor, presenció el impacto desde el auto en que viajaba y dijo que él y la mujer estaban en medio de una batalla por la custodia legal del niño, que era hijo de ambos. El hombre había entablado una conversación telefónica con la mujer antes del choque y ella "le dijo que le iba a ganar para llegar a casa y empezó a acelerar", detalla el reporte. Image zoom LAS VEGAS METRO POLICE DEPARTMENT SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mientras estaba hablando con ella, [el hombre] le dijo que bajara la velocidad porque ella llevaba a su hijo en el carro", prosigue el documento. Cuando se aproximaron a una intersección, Hubbard-Jones se detuvo, pero la mujer siguió avanzando a gran velocidad. Ahí la mujer se impactó con otro carro, perdió el control y se estrelló contra un anuncio. La fuerza del impacto fue tal que el costado del carro de la mujer, modelo Hyundai Sonata, quedó "arrancado del vehículo". El cuerpo del bebé salió volando y el padre corrió hacia él, pero aunque lo llevaron de urgencia al hospital el niño murió hacia la 1:10 a. m. de traumatismo craneal. La mujer declaró al momento de su arresto que se había tomado dos bebidas alcohólicas enlatadas marca White Claw de 12 onzas cada una. Al no pasar la prueba tóxica de rigor, agentes obtuvieron una orden de cateo que determinó que la mujer viajaba a 119 millas por hora y que al momento de la colisión alcanzó la vertiginosa velocidad de 121 millas. Prescia permanece en una cárcel del condado de Clark sin derecho a fianza.

Muere bebé de 1 año en un choque: su madre conducía a 121 millas por hora

