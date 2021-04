Bebé muere congelada y hermanita sufre amputaciones: madre arrestada por abuso infantil Quedaron atrapadas de noche en una carretera helada y poco transitada en Colorado. La trágica historia de esta familia cuya madre acaba de ser arrestada. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Nuestra familia ha sufrido una desgarradora tragedia y hemos tenido que enterrar a mi sobrina Emma de 18 meses. Mi hermana y mis sobrina Alena han sufrido amputaciones por culpa del mismo accidente. Hemos sido duramente golpeados mental, física y económicamente, así que les pedimos ayuda para conseguir una lápida para Emma. Necesitamos de sus oraciones y ninguna donación es pequeña", escribió la hermana de Kaylee Messerly solicitando ayuda financiera tras el terrible siniestro que acabó con la vida de una bebé inocente. Pero el caso se complicó tras las pertinentes pesquisas… La policía arrestó a la madre de las niñas por abuso infantil, después de que las tres pasaran dos noches consecutivas en un automóvil varado en una carretera desierta con temperaturas bajo cero. La mujer, de 36 años, dio positivo de metanfetaminas, anfetaminas y THC cuando fue rescatada, de acuerdo a la orden de arresto obtenida por la estación local KDVR. Kaylee Messerly y sus dos pequeñas desaparecieron el pasado nueve de marzo después de salir a dar una vuelta en el auto, el cual quedó atrapado en el barro cerca de County Road 54 en Moffat County, en una carretera poco frecuentada durante los meses de invierno y confesó a la policía que se encontró "desorientada y perdida". Kaylee Ann Messerly Moffat County Sherrifs Office Credit: Moffat County Sherrifs Office SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Apagó el auto y ya no logró volver a encenderlo”, puede leerse en la denuncia. “Ella y sus hijas se quedaron esperando unas cuatro horas a ver si alguien aparecía para ayudarles”. Cuando eso no sucedió, “pensó que había esperado demasiado ahí sentada, así que tomó a sus hijas y comenzó a caminar hacia algo que pensó sería una casa pero resultó ser una caseta de bombeo. “Pronto anocheció y comenzó a nevar”. Después de estar expuestas a los elementos por dos días, por fin encontraron su auto y a las tres personas desaparecidas a una milla del automóvil con graves lesiones por el frío. La pequeña de 18 meses había fallecido y su mamá y su hermanita fueron llevas con celeridad a un hospital local. Tuvieron que amputar los dos pies a la niña de tres años, además de amputar los dedos de los pies de su mamá. Tras un mes de investigaciones, la madre de las niñas fue finalmente detenida y está en la cárcel del condado de Moffat. Emma Mae bebe congelada Credit: GoFundMe Emma Mae Mientras, la familia continúa tratando de recaudar fondos en esta página de GoFundMe: "Necesitamos ayuda para conseguir la lápida de Emma. Comprendo que, después de que la policía publicara el arresto de mi hermana, la gente esté un tanto escéptica. Pero olvidaron mencionar el resultado de la autopsia de la bebé: la muerte fue accidental. Emma falleció de hipotermia y nada más. Nuestra familia ha recibido un importante revés en nuestras finanzas, pero más duro aún ha sido el daño mental y físico. Kaylee está en casa tratando de adaptarse a su silla de ruedas. Ella hizo todo lo que pudo para mantener a sus bebés con vida y ninguna persona en este mundo puede decir que ellos lo hubieran hecho mejor. Por favor, recen por nosotros y guárdense los comentarios negativos".

